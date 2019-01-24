Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa food istanbul Cemalettin Sarar
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Ocak'ta...

M3 para arzı azaldı
banner17

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,39 azalışla 2 trilyon 1 milyar 133 milyon 485 bin liraya indi.

M3 para arzı, 11 Ocak 2019'da 2 trilyon 8 milyar 927 milyon 104 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,71 artarak 162 milyar 826 milyon 889 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,36 yükselişle 215 milyar 515 milyon 547 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,88 azalışla 799 milyar 400 milyon 295 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,36 gerileyerek 653 milyar 383 milyon 536 bin lira oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1