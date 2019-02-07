M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,50 azalarak 1 trilyon 998,8 milyar lira seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 1 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,50 azalışla 1 trilyon 998 milyar 774 milyon 636 bin liraya indi.



M3 para arzı, 25 Ocak'ta 2 trilyon 8 milyar 860 milyon 285 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,09 azalarak 166 milyar 281 milyon 967 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,68 yükselişle 219 milyar 509 milyon 629 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,29 gerileyerek 790 milyar 833 milyon 146 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,05 azalarak 649 milyar 912 milyon 79 bin lira oldu.