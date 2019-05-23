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M3 para arzı azaldı

- TCMB verilerine göre, 17 Mayıs'ta M3 para arzı yüzde 1,11 azalışla 2 trilyon 271,6 milyar liraya indi

M3 para arzı azaldı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,11 azalarak 2 trilyon 271,6 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 17 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 1,11 azalışla 2 trilyon 271 milyar 587 milyon 186 bin liraya indi. M3 para arzı, 10 Mayısta 2 trilyon 297 milyar 170 milyon 694 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,04 artarak 179 milyar 364 milyon 530 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,28 azalışla 277 milyar 78 milyon 586 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,80 düşerek 778 milyar 524 milyon 146 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,17 gerileyerek 809 milyar 257 milyon 106 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı
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