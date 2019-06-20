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M3 para arzı azaldı

- TCMB verilerine göre, 14 Haziran'da M3 para arzı yüzde 0,59 azalışla 2 trilyon 260,5 milyar liraya indi

M3 para arzı azaldı
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İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,59 azalarak 2 trilyon 260,5 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,59 azalışla 2 trilyon 260 milyar 479 milyon 745 bin liraya indi. M3 para arzı, 7 Haziran'da 2 trilyon 273 milyar 956 milyon 106 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,49 artarak 177 milyar 886 milyon 507 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,13 azalışla 279 milyar 975 milyon 663 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,30 gerileyerek 773 milyar 506 milyon 48 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,49 azalarak 791 milyar 879 milyon 170 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı
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