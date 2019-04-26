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Maaşı geç yattığı için istifa eden işçi, tazminat alabilecek mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı sağlayacağına hükmetti. Kaynak: Maaşı geç yattığı için istifa eden işçi, tazminat alabilecek mi?

Maaşı geç yattığı için istifa eden işçi, tazminat alabilecek mi?
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Yüksek mahkeme, maaşını geç tahsil eden işçinin istifası halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Bursa'da maaşı geç ödenen bir işçi, iş akdini sonlandırdı. Kıdem tazminatı için başvurduğu işveren ödeme yamayınca işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Beş yıl müddetle çalıştığını anlatan davacı işçi, maaşların geç ödenmeye başlaması ve işçiler üzerindeki baskı arttığı için işten ayrıldığını, maaşının brüt 2 bin 80 TL olduğunu ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağını talep etti. 

Mahkemede savunma yapan işveren ise davacının kendi iradesi ile, 'iş akdini feshettiğini ve sağlık problemleri ile ailemdeki bazı problemlerden dolayı istifa ediyorum' diye beyanda bulunarak istifa ettiğini söyledi. 

Şirket, davacının işten ayrıldıktan bir hafta sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başladığını, uydurma bahanelerle şirketi suçlamasının yanlış olduğunu, fazla mesailerinin ödenmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu, maaş ödemelerinin süresi içerisinde olduğunu öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. 

Davacının ödenmeyen fazla mesai ücretlerine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Davacının fazla mesai ücretlerinin ödenmediği dosya içeriği ile sabittir. Ücretin eksik ve düzensiz ödenmesi işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-e maddesi uyarınca haklı sebeple fesih hakkı verdiğinden, davacının iş akdini haklı sebeple feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin hüküm altına alınması gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir" ifadeleri yer aldı. 

Emsal kararla fazla mesai ücreti ödenmeyen ya da maaşı geciktirilen işçi istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kıdem Tazminati
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