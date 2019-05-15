Macaristan Türk yatırımcı ve turistlerin peşinde

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk yatırımcıları ülkesinde yatırım yapmaya, Türk turistleri de Macaristan'ı keşfe davet etti.

Matis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda bulunduğunu, sadece yöneticiler açısından değil, halklar arasında da sempati olduğunu söyledi.

Viktor Matis, "İki ülkenin ortak tarihi var. Macaristan'da Osmanlı ve Türkiye ile ilgili ören yerlerini çok güzel koruyoruz. Hatta Gül Baba Türbesi restore edildi, Budapeşte'nin en güzel yerlerinden biri oldu. Budapeşte'nin bir özelliği de Türk hamamlarının oluşu. Budapeşte için 'bazı Türk şehirlerinden daha fazla Türk oldu.' diyebiliriz. Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri." dedi.

- Hedef, ticaret hacmini 6 milyar dolara yükseltmek

Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atılmasını istediklerini dile getiren Matis, şöyle devam etti:

"Ülkeler arasında ciddi potansiyel var. Geçen seneki ticaret hacmimiz 3 milyar dolar. Bu aslında çok büyük bir rakam değil, çok daha büyük rakamlara ulaşma şansımız var. Hedefimiz 6 milyar dolara ulaşmak. Bunun için iş birliği yapmamız lazım."

Matis, Türk yatırımcıları Macaristan'a davet ederek, ülkesindeki yatırım fırsatlarının Avrupa'da sunulan fırsatların en iyisi olduğunu söyledi. Matis, "Kurumlar vergisi çok düşük, iş gücü hazır. Ayrıca Avrupa Birliği'nde bulunuyoruz. Türk iş insanlarının Macaristan'da sunulan fırsatlardan yararlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldiğini ve bu fırsatları anlattığını ifade eden Matis, olumlu dönüşler beklediklerini bildirdi.

- Macar turistte yüzde 50 artış beklentisi

Viktor Matis, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle de görüştüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nı yaptık. Macaristan Seyahat Acenteleri Birliği ile Türkiye'deki turizm sektörü temsilcileri görüşmeler yaptı. Turizm açısından iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi üzerine çalıştık. Macaristan'dan geçen sene 120 bin kişi geldi, Antalya ve civarına. Bu, nüfusun her sene en az yüzde 1'inin Antalya'ya gelmesi demek. Bu yıl yüzde 50 artış bekliyoruz. Türkiye'den Macaristan'a giden turist sayısında ise düşüş var. Türk turistlerden kültür turizmine daha fazla ağırlık vermelerini istiyoruz."







