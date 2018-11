"Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısı hakim" - Mavi Üst Yöneticisi Cüneyt Yavuz: - "Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısı hakim. Made in Turkey'i gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Tüketiciler üzerinde, ‘Tekstil ülkesi Türkiye'den çıkan ürünler kalitelidir’ imajı var" - "Türkiye'de doğru konumlanan, müşterisini anlayan, işini düzgün yapan şirketler daha sonra yurt dışına daha sağlam gider. Yurt dışında Türk markaları epey yol aldı. Gidecek yolumuz elbet var ama burası genç ve yaratıcı bir ülke" - "Mavi olarak Türkiye'de perakende ve e-ticaret alanlarında hızla büyümek istiyoruz. Yeni mağazalar açarak, mevcut mağazalarımızın metrekarelerini büyütüp daha fazla müşteriyi içeri çekmek istiyoruz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:07