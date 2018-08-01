Maden bölgesi ilanı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir alan maden bölgesi ilan edildi.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Agrega ocaklarındaki kireçtaşı ve kumtaşı alanlarının rezerv, kalite ve ürettiği katma değer göz önüne alınarak, güvenli, çevreyle barışık, sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, maden bölgesi ilan edilmesine karar verildi.
Ruhsat alanları 1,53 hektar ile 214,27 hektar arasında değişen bölgede, toplam 16 şirketin 22 saha ruhsatı bulunuyor.