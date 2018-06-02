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Maden işletmelerine 1,1 milyon lira ceza

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 41 maden işletmesine toplam 1 milyon 140 bin 761 lira para cezası verildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Maden işletmelerine 1,1 milyon lira ceza
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 41 maden işletmesine toplam 1 milyon 140 bin 761 lira para cezası verildi.
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Maden Kanunu'na aykırı davranan 41 maden işletmesine toplam 1 milyon 140 bin 761 lira ceza uygulandı.
Ayrıca, para cezası verilen 7 şirketin de aralarında olduğu toplam 12 şirkete iptal yazısı gönderildi. 1 şirkete ise teknik eksiklik bildiriminde bulunuldu.
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CezaEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel MüdürlüğüResmi Gazete
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