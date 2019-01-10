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Maden Kanunu değişiklik teklifi komisyonda

- TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: - "Petrol gibi güncel piyasada sürekli fiyatlanan bir emtianın, 3 yıl önceki bir fiyat referanslandırılarak fiyatlandırılması gerçekçi değildir"

Maden Kanunu değişiklik teklifi komisyonda
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TBMM (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ham petrol fiyatlarına ilişkin kanun teklifini olumlu bulduklarını belirterek, "Petrol gibi güncel piyasada sürekli fiyatlanan bir emtianın, 3 yıl önceki bir fiyat referanslandırılarak fiyatlandırılması gerçekçi değildir." dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda maddeler üzerine söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kendilerinin de kömürün çıkarılmasını istediğini ancak madenlerde ciddi kazaların olduğunu, bunların da önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Rödovans sahasında çalışacak işçilerin Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından eğitilmesi gerektiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Kanunu bu şekilde geçirirseniz, rödovans sahalarında güvencesiz çalışmaya işçileri mahkum bırakırsınız." ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise ham petrol fiyatlamasıyla ilgili düzenlemenin bu haliyle geçmesi durumunda TÜPRAŞ'ın adil olandan daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Petrol fiyatlarının daha güncel bir zemin içerisinde fiyatlamasının sağlanması açısından teklifin olumlu olduğunu düşünüyoruz. Petrol gibi güncel piyasada sürekli fiyatlanan bir emtianın, 3 yıl önceki fiyat referanslandırılarak fiyatlandırılması gerçekçi değildir. Haksız uygulamalar, kamu açısından haksız sonuçlar doğurmaktadır." dedi.

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EnerjiMaden KanunuSanayıTabii KaynaklarTİCARET
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