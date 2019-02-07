Maden sahaları için ilk ihale 11 Mart'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 417 maden sahasının ihale edileceğini ve ilk ihalenin 11 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirtti.
Cansız, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
MAPEG tarafından ihalesi yapılacak toplam 417 maden sahasının ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Cansız, "İlk ihale 11 Mart'ta gerçekleştirilecektir. Sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.
Söz konusu sahalar, madenlerin ekonomiye kazandırılması kapsamında kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.