Maden sahaları için ilk ihale 11 Mart'ta yapılacak İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 417 maden sahasının ihale edileceğini ve ilk ihalenin 11 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Cansız,...

07 Şubat 2019 Perşembe 12:20