Maden suyuna aroma katıp dünyaya satıyorlar

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 20 yıl önce doğal maden suyundan meyve aromalı maden suyu üretmeye başlayan firma, bugün 30 ülkeye ihracat yapıyor.

Kurulduğu günden bu yana doğal maden suyuyla yetinmeyip Ar-Ge çalışmalarına önem veren firma, meyve aromalı maden sularıyla sektörde yeni bir konsept oluşturdu.

Türkiye pazarıyla yetinmeyip dünyaya açılan firmanın limon, mandalina, çilek, elma, nar gibi meyve aromalarını doğal maden suyuyla buluştuğu lezzetler, artık birçok ülkede tüketiliyor.

Freşa Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl öne bir maden suyu tesisi satın almaya karar verdiklerini söyledi.

Alımın gerçekleşmesinin ardından tesisi modernize ederek 2000 yılında Freşa markasıyla Türkiye ve yurt dışına satışlar gerçekleştirmeye başladıklarını anlatan Çakırmelikoğlu, "İlk yıllarda maden suyunu pazarlamada zor bir süreç yaşadık. İnsan zorda kalmayınca çare veya düşünme fırsatı bulamıyor. Biz de sadece maden suyu üretimiyle beraber tesisimizi ayakta tutamayacağımızı ve rekabet edemeyeceğimizi görerek arayış içerisinde girdik." dedi.

Yurt dışında çeşitli ülkelerde araştırmalar yaptıklarını dile getiren Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

"Meyve aromalı maden suyunu üretme kararı aldık, tabii bu karar kolay olmadı. Bir sektör çıkıyor ortaya ve kimse bilmiyor, gazoz desen gazoz değil, kola desen kola değil, herhangi bir konsepte ürünü yerleştiremiyorlar. Şükrolsun bugün meyve aromalı maden suyu olarak içecek sektöründe bir konsept oluştu."

Hangi iş yapılırsa yapılsın gelişim olmadığı sürece yenilik sağlanamayacağına dikkati çeken Çakırmelikoğlu, tüketici gözünde de yeniliğini sağlamayan firmanın çok itibar görmeyeceğini vurguladı.

-Yenilik, modernizasyon ve hijyene dikkat ediliyor

Hasan Çakırmelikoğlu, yeniliğe, modernizasyona ve hijyene çok dikkat eden bir firma olduklarını belirterek, "Tüketicinin neler hissettiği, nasıl bir tat istediği bizim için çok önemlidir. Bizler de bu alanda, hatta tüketici üzerinde çalışma yaparak çeşitli tatları pazara sunuyoruz. Tabii bugün C-Plus ürünlerimiz, vitaminli diğer ürünlerimiz tamamen tüketicinin algılamış olduğu tatlarla birlikte oluşturulmuştur." diye konuştu.

Her insanın her meyveyi sevmeyebileceği veya bir meyve üzerinde yoğunlaşabileceğine işaret eden Çakırmelikoğlu, alternatif ürünleri piyasaya sunduklarını aktardı.

Çakırmelikoğlu, "ABD, Çin, Hindistan gibi ülkeler, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, İsrail, Filistin gibi Ortadoğu ülkeleri ve Kosova gibi çeşitli Balkan ülkelerini içeren 30 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz." diyerek ihracat yaptıkları ülke sayısını 50’ye çıkarmayı ve markalaşmaya daha fazla önem vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Çakırmelikoğlu, yeni ürünler hakkında bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"İnişdibi maden suyunda limon olarak bir ürünümüz var, maden suyuna evde limon sıkılmış şeklini hazır bir şekilde tüketiciye sunuyoruz. Yine Biolife diye bir markamız var, stevia bitkisinden yapılmış olan gazsız bir ürün, doğal bir ürün. Onu da inşallah 2018 yılında daha fazla ağırlık vererek piyasaya sunmaya çalışacağız."

Şirket bünyesinde 300 civarında istihdam sağladıklarını dile getiren Çakırmelikoğlu, Avrupa markası olan Capri-Sun'ı da ayrıca ürettiklerini sözlerine ekledi.