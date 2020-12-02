Maden suyuna robot eli değdi

Pandemi ile birlikte endüstri 4.0’ın önemi daha iyi anlaşılmışken otomasyon sistemlerini üretim parkurlarına entegre eden şirketler rekabette bir adım öne geçiyor. Afyonkarahisar’da 320 bin m² açık, 10 bin m² kapalı alana kurulu fabrikasında endüstri 4,0 teknolojileri kullanan Avşar Maden Suyu, saatte 50 bin şişe üretim kapasitesiyle rekabet gücünü ortaya koyuyor. Avşar, yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla planladığı tesislerinde her gün neredeyse 1 milyon şişe maden suyunu pazara sürüyor.

1980’li yıllardan itibaren hızla gelişen üretim teknolojileri, fabrika hatlarında boy göstererek rekabet sahasını canlandırıyor. Zengin rezervleriyle maden suyunun başkenti olarak bilinen Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki toplamda 330 bin m²’lik alana kurulu fabrikasında endüstri 4,0’ın tüm olanaklarını kullanan Avşar Maden Suyu, bu yıl pazara 14 farklı ürün grubunda yaklaşık 130 milyon şişe maden suyu sürdü. Avşar Maden Suyu, yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla planladığı tesislerinde saatte 50 bin şişe üretim kapasitesiyle her gün 1 milyon şişeye yakın maden suyunu sahaya çıkarıyor.

“2020 yılı sonunda 40 milyon litre maden suyu içirmiş olacağız”

Avşar Maden Suyu olarak otomasyon teknolojilerine bugüne kadar yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, küresel parametrelerin rekabet piyasasında var olabilmek için bu teknolojilere yatırım yapmayı şart koştuğunu söyledi. Demirel, “50 bin şişe/saat üretim kapasitesindeki Avşar olarak üstün hijyen ve kalite koşullarında üretim yapmayı sağlayan üst düzey teknolojilere, üretim bantlarına ve makinelere sahibiz. Üretim hattımız Almanya menşeili Krones marka olup, tüm makineler, taşıyıcı konveyörler birbirine entegre olarak çalışıyor. Ekipmanlarımız PLC kontrollü olup makinelerin üzerinde olan touch paneller sayesinde tüm gerekli işlemler ekran üzerinden yapılmakta. Avşar Maden Suyu, sahip olduğu bu otomasyon altyapısı ile en hijyenik şartlarda el değmeden üretim gerçekleştiriyor. Teknoloji alt yapımızla ürünlerde olabilecek birçok kalite problemi (dolum seviyesi, yabancı madde kontrolü, kapak var/yok) kontrol cihazları ile inceliyor, bu sayede birçok kalite problemini engelleyebiliyoruz. Söz konusu teknolojik alt yapımızla 2019 yılında yaklaşık 20 milyon litre, 100 milyon şişeyi tüketicimizle buluşturduk. 2020 yılsonunda parkurumuzdaki gücü daha iyi göstererek yaklaşık 40 milyon litre, 200 milyon şişeyi tüketicimizle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.