Madenciler için oksijen maskesi satın alınacak

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında çalışan işçiler için 500 "oksijenli ferdi kurtarıcı maske" satın alacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, TTK yer altı kömür madeni ocaklarında metan gazlı ortamlarda çalışanların yangın veya infilak sonucu oluşan tehlikeli ortamlardan kaçış esnasında solunumun korunmasında kullanması amacıyla ihaleyle satın alınacak maskeler için teklifler, 18 Ekim'e kadar kabul edilecek.

İhale şartnamesine göre, müessese müdürlüklerinden Kozlu ve Armutçuk maden ocaklarında kullanılacak maskeler AB direktiflerine uygun olacak, ortam havasından etkilenmeyecek.

En az 30 dakikalık kullanım süresine sahip maskeler, toz ve rutubete karşı sızdırmaz, darbeye dayanıklı omuzda taşımaya uygun ve kolay test edilebilir olacak.

İmalatçı firmanın her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı ferdi kurtarıcılara 5 yıl garanti vereceği ifade edilen şartnamede, eğitimde kullanılmak üzere de 25 maske, 2 sızdırmazlık test cihazı ile eğitim araçlarının ücretsiz temin edileceği belirtildi.



