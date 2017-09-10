Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Madenciler için oksijen maskesi satın alınacak

- TTK maden ocaklarında çalışan işçiler için 500 oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alınmasına yönelik ihale yapılacak - Maskeler, en az 30 dakikalık kullanım süresine sahip olacak

Madenciler için oksijen maskesi satın alınacak

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), maden ocaklarında çalışan işçiler için 500 "oksijenli ferdi kurtarıcı maske" satın alacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan şartnameye göre, TTK yer altı kömür madeni ocaklarında metan gazlı ortamlarda çalışanların yangın veya infilak sonucu oluşan tehlikeli ortamlardan kaçış esnasında solunumun korunmasında kullanması amacıyla ihaleyle satın alınacak maskeler için teklifler, 18 Ekim'e kadar kabul edilecek.

İhale şartnamesine göre, müessese müdürlüklerinden Kozlu ve Armutçuk maden ocaklarında kullanılacak maskeler AB direktiflerine uygun olacak, ortam havasından etkilenmeyecek.

En az 30 dakikalık kullanım süresine sahip maskeler, toz ve rutubete karşı sızdırmaz, darbeye dayanıklı omuzda taşımaya uygun ve kolay test edilebilir olacak.

İmalatçı firmanın her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı ferdi kurtarıcılara 5 yıl garanti vereceği ifade edilen şartnamede, eğitimde kullanılmak üzere de 25 maske, 2 sızdırmazlık test cihazı ile eğitim araçlarının ücretsiz temin edileceği belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhaleMaden OcaklarıOksijenli Ferdi Kurtarıcı MaskeTürkiye Taşkömürü Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5