Madenciliğin GSYİH'deki payı artırılacak

ANTALYA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde birlerden orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşımak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından, maden ve doğal taş sektörlerine yönelik daha fazla katma değerin Türkiye'de bırakılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması, sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te "Hayatımız Maden 2' çalıştayı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, "Dünya’da ve Türkiye'de Madencilik", "Maden Kanunu ve Bu Kanundaki Değişikliklerin Sektöre Etkileri", "Sürdürülebilir Madencilik", Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı" gibi sektörün geleceğine yönelik birçok önemli konu başlıkları ele alınacak.

Bakan Yardımcısı Cansız, burada yaptığı konuşmada, söz konusu çalıştayın Türkiye'nin madenciliğine önemli katkılar sağlayacağını, organizasyonun sektör alanında herkesin daha güçlü adımlar atmasına vesile olacağını söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için madencilik sektörüne büyük görevler düştüğüne işarete eden Cansız, bu görevlerin yerine getirilebilmesi adına insan ve çevre odaklı olarak üretim, teknoloji ve inovasyon temelinde yükselen ve sürekliliği öngören adımlar attıklarını belirtti.

- Kazalarda can kaybı yüzde 59 azaldı

"Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde birler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası nitelikleri haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için bakanlık olarak çalışmalara başladık. Rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir." diyen Cansız, 2018'de 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 maden ocağını denetleyerek, 2017'ye göre denetim sayısında yüzde 24'lük bir artış yakaladıklarını vurguladı.

Kaza sonucu oluşan can kaybı sayısını önceki yıla kıyasla yüzde 59 oranında azalttıklarını vurgulayan Cansız, madencilik sektörünün gelişimini sağlamak amacıyla Madencilik Eğitim Merkezini kurduklarına değindi.

"Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden arama-araştırma faaliyetlerine altlık oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık. 2018'de 1,5 milyon metre sondajlı arama faaliyeti gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Cansız, uluslararası arenada da madencilik faaliyetleri çalışmalarını artırdıklarını dile getirdi.

Ar-Ge ve inovasyon odaklı bor alanında çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Cansız, "Dünya bor pazar payımızı yüzde 57'den yüzde 59 mertebesine yükselttik. Bu yükselişe paralel olarak, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2018'de 2,4 milyon ton bor ürünü ihracıyla 1 milyar dolar ciro elde ederek tarihi bir rekora imza attık. Bu rakam madencilik ihracat rakamlarında gözükmüyor, bununla ilgili istişare halindeyiz." diye konuştu.

- "Hayatımız maden"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ise madenciliğin önünü açacak bir yol izlenmesi, uzun yıllar emek verilerek kurulan maden ocaklarının diğer fabrikalar gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ocakların ruhsatının hemen iptal edilmesinin doğru almadığını bu alanda düzenlemelere gidilmesi gerektiğini anlatan Dinçer, "Hayatımız maden. Çünkü tüm sanayilerin ham maddesi maden ürünüdür. Madenleri üretmek zorundayız." dedi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Mehmet Bıçkıcı da madencilik sektöründe kamuda yeni düzenleme yapıldığını, özel kurum olarak genel müdürlüklerinin yapılandırıldığını bildirdi.

Güzel çalışmalarla madencilik alanında neler yapabileceklerini göstereceklerini vurgulayan Bıçkıcı, madencilik sektöründe mevzuat alanında düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Bakanlıkları tarafından ortaya konulan "Milli Enerji ve Maden Politikası"nın önemine işaret eden Bıçkıcı, "Politika kapsamında, ekonomimizin en önemli sektörlerinden biri olan madencilik sektörünün, dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesi için bu konuda çalışmalar yapacağız. Ekonomimizin en önemli unsurlarından bir tanesi madencilik sektörü. GSYİH'deki payını yükseltilmesi için çalışacağız." dedi.

Çalıştay, oturumlarla devam ediyor.