Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin EWE Bilsan LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Madencilikte 253 milyon liralık gelir

- Geçen yıl madencilikte ihale edilen sahalardan 253 milyon lira gelir elde edildi

Madencilikte 253 milyon liralık gelir
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'de madencilik sektöründe ihale edilen sahalardan geçen yıl 253 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından, geçen yıl madencilik sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl bin 248 maden sahası ihale edildi. Bu sahalardan 253 milyon lira gelir sağlandı. Üretilen madenlerin satışından 874 milyon lira devlet hakkı geliri kazanıldı.

Öte yandan, geçen yıl bin 704 maden ruhsatı için müracaat talebi alındı ve 2 bin 23 maden arama ruhsatı düzenlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EnerjiIhaleMadenSAHA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5