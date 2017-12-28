Madenlerde 811 milyon ton atık oluştu

ANKARA (AA) - Maden işletmelerince 2016 yılında 811 milyon ton atık üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, maden işletmeleri tarafından bu dönemde 241 milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 54,4'ü kuyulardan, yüzde 22,9'u deniz ve kaynaklardan, yüzde 5,4'ü ocak içi sulardan, yüzde 4,1'i akarsulardan, yüzde 3,4'ü göl ve göletlerden, yüzde 9,8'i de diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından geçen yıl deşarj edilen toplam 146 milyon metreküp atık suyun yüzde 79,7'si denize, göle, akarsuya veya araziye, yüzde 12,1'i atık barajına, yüzde 1,6'sı ocak içine, yüzde 1,5'i foseptiğe, yüzde 5,1'i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Anket kapsamında bulunan maden işletmeleri tarafından 2016 yılında toplam 20 milyon metreküp atık su arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 88'ine fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 12'sine ise biyolojik arıtma uygulandı.

Maden işletmelerinde oluşan 811 milyon ton atığın yüzde 99,9'unu mineral atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 70,4'ü pasa veya düzenli depolama sahalarında bertaraf edildi, yüzde 15,9'u ocak içine döküldü, yüzde 13'ü maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanıldı, yüzde 0,7'si ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.





