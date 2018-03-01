MADSİAD Başkanı Efendioğlu:

BURSA (AA) - Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, Zeytin Koruma Kanunu'na ilişkin, "Bizim 'zeytin ağacı keselim' gibi bir talebimiz yok. Bizim itirazımız zeytinin Hindistan'daki inek gibi kutsal duruma getirilip '3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın' maddesinedir." dedi.

Efendioğlu, Bursa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde, yürürlükteki 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun (Zeytin Koruma Kanunu) ile ilgili üyelerden yoğun şekilde şikayet aldıklarını söyledi.

Birçok madenci ve sanayicinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne yaptığı izin başvurularının reddedildiğini bildiren Efendioğlu, "Zeytincilikte rakibimiz olan İtalya, İspanya ve Yunanistan'daki zeytincilikle ilgili mevcut yasalar, gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla madenciliğe hiçbir kısıtlama getirmemiştir." ifadesini kullandı.

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin zeytinlik alanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Efendioğlu, "Endüstriyel hammadde çıkaran işletmeler ve bunları işleyen sanayi tesislerinin tamamına yakını Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zeytine 3 kilometre yanaşma kapsamı içinde kalmaktadır. Mevcut zeytin yasası bu şekilde uygulanmaya devam ederse önümüzdeki 2-3 yıl içinde endüstriyel hammadde üreten firmalarımız ve bu hammaddeleri işleyen sanayi tesislerimiz çok zor durumda kalır. Ülke istihdamı ve ekonomisi çok büyük zarar görür." diye konuştu.

- "Umuyorum ki bu kanun bir AB dayatması değildir"

Efendioğlu, durumun farkına varıldığında geç kalınmış olabileceğini ve telafisi çok zor kayıplar yaşanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasında çok büyük fayda vardır. Bizim 'zeytin ağacı keselim' gibi bir talebimiz yoktur. Bizim itirazımız zeytinin Hindistan'daki inek gibi kutsal duruma getirilip '3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın' maddesinedir. Yakında zeytinliklere girerken 'Galoş giymek zorundasınız.' derlerse artık şaşırmayacağız. İş o duruma gelmiştir. Bu zeytin yasası geçtiğimiz 10 yılda değiştirilmek için 7 sefer Meclise geldi. O kadar güçlü bir lobi direnci yapıldı ki 7 sefer de yasa geri çekildi. Bu ne kadar güçlü bir lobidir akıl alacak gibi değil. Ben Türkiye'de bu kadar güçlü başka bir lobi olmadığını düşünüyorum. Bu kanunun çıktığı tarih çok dikkat çekicidir. 28 Şubat 1995'te yürürlükteki zeytin kanunu çıkmış, bir hafta sonra 6 Mart 1995'te Brüksel'de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği görüşmeleri başlamıştır. Umuyorum ki bu kanun bir AB dayatması değildir. Avrupa'da böyle bir kısıtlama yok. Yunanistan, İtalya ve İspanya'da olmayan veya 10 metre olan yanaşma mesafesini 3 bin metreye kim çıkarmıştır?"

Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf ettiğine de değinen Efendioğlu, "Dost ve müttefik dediğimiz ülkelerin ne kadar haince planlar yapabildiğini gördük. Bu yasayla ilgili bilhassa da 3 bin metre yanaşma mesafesiyle ilgili ciddi endişelerimiz vardır. Yaşadığımız onca olaydan sonra biraz şüpheci, aşırı tedbirli olmak sanırım hakkımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Zeytin yasası Hindistan'ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtuldu. Lütfen bize yardımcı olun. Biz istihdam sağlamak, üretmek ve yola devam etmek istiyoruz." dedi.