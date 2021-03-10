Mağaza sayısını 20'ye çıkaracak doğal ürün satacak

Et ve besicilik sektöründe uzun yıllardır hizmet veren ve Günaydın Kasap, Günaydın Kebap, Günaydın Steakhouse, Günaydın Köfte & Döner konseptlerinin kurucularından ve halihazırda ortaklarından olan İsmet Yalçın'ın yine kurucusu olduğu Günaydın Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ye ait damızlık sığır ve besi çiftliğinin yeni konsepti, ‘‘İsmet Bey’in Çiftliği’’ ismiyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

İsmet Bey’in Çiftliği'nin 5 mağazasında ve kurumsal market ağları üzerinden gerçekleşecek satışlarda, İsmet Yalçın tarafından 2010 yılında et sektöründeki ihtiyaç ve beklentilere karşılık vermek amacıyla Balıkesir Gönen'de 1500 dönüm arazi üzerinde kurulan çiftliğinin doğal ve sağlıklı ürünleri tüketicilerle buluşacak.

Gönen'de yer alan Günaydın Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'yi kuran ve tesisin hisselerinin tamamına sahip olan İsmet Yalçın'ın çiftliğindeki ekipte 100 çalışan görev alıyor. 1500 dönüm arazi üzerinde, 2000 büyükbaş hayvana ve günde 12 tonluk süt kapasitesine sahip olan tesis, Türkiye'nin ilk Hastalıklardan Ari ve Avrupa Birliği Onaylı süt üretim çiftliklerinden biri olarak öne çıkıyor. İsmet Yalçın, 2019 yılında günlük çiğ sığır sütünü direkt olarak son tüketiciye taşıyan yeni bir konsept geliştirerek çiftlikten mahalleye taze ürünler, kasap ve şarküteri mağazalarını hayata geçirmiştir. “Günaydın Çiftlik’’ markasıyla başlatılan yeni konsept, 2021 itibarıyla “İsmet Bey’in Çiftliği" ismiyle yola devam edecek.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği bu süreçte, “İsmet Bey’in Çiftliği" mağazaları ile Türkiye'nin ilk Hastalıklardan Ari ve Avrupa Birliği Onaylı süt üretim çiftliğinde yüksek teknoloji ile üretilmiş olan kasap ve şarküteri ürünleri, en sağlıklı ve hesaplı şekilde üreticiden tüketiciye ulaşmış olacak.

“İsmet Bey’in Çiftliği"nin kurucusu İsmet Yalçın konuyla ilgili olarak; “İsmet Bey’in Çiftliği" markamız kapsamında merkez üretim, paketleme, depo lojistik tesisimiz ve 5 aktif mağaza olarak faaliyetteyiz. Ayrıca 200'ü aşkın kurumsal market ağına servis veriyoruz. 2021 sonuna dek mağaza sayımızı 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 yılından itibaren ise itibaren franchising programımızı başlatmayı amaçlıyoruz. Buna paralel olarak dijitalleşme konseptini de geliştirmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.