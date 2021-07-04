Mağaza tasarımında da önderlik ediyor

Kütahya Porselen, mağazacılıkta geliştirdiği yepyeni konseptini İzmir’de hizmete sundu. İzmir Pınarbaşı’nda yer alan 3 bin 500 metrekarelik yeni Showroomunda sergilediği tarz sahibi ve fonksiyonel binlerce ürünü, tüketicilerle buluşturacak. Porselen sektöründe bir ilke imza atarak Showroomunda konumlandırdığı “NG Mutfak Sanatları Akademisi” ile gastronomi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına yön verecek. Aynı zamanda Horeca sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına da ev sahipliği yapacak.

Ürün çeşitliliği, fonksiyonel çözümler yaratan tasarımları ve fark yaratan hizmetleriyle her yaşa ve profile hitap eden Kütahya Porselen, geliştirdiği yepyeni mağazacılık konseptini tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son tüketicileri, yemek servisi endüstrisi alanındaki (Horeca) kurumsal müşterileri ve gastronomi dünyasını buluşturduğu yeni mağazacılık konseptini İzmir’e kazandırdı. İzmir Pınarbaşı’nda hizmete sunduğu 3 bin 500 metrekarelik yeni showroomunda, dünyaca ünlü tasarım ödüllü ürünlerini, yemek, çay, kahve, kahvaltı takımlarını, porselen tencere ve aksesuarlarını tüketicilerle buluşturacak.

Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan Kütahya Porselen olarak ürün tasarımında olduğu gibi yeni mağazacılık tasarımıyla da porselen sektörünün geleceğine yön verdiklerini vurgulayan Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Showroom açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Turizm ve gastronomi sektörlerinde ihtiyaçlar değişiyor”

“Gelişen turizm ve gastronomi sektöründe ihtiyaçlar da sürekli değişiyor ve biz sektör profesyonellerimizin görüşlerine çok önem veriyoruz. Özellikle gastronomi kanalımızda şeflerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda, ihtiyaçlara ve trendlere göre tasarımlar yapıyor, yeni koleksiyonlar geliştiriyoruz. İzmir showroomumuz 1500 metrekare alana ve 2000 metrekare depo alanına sahip. Biz burada ve diğer yeni hizmete açtığımız showroomlarımızda sadece yeni nesil koleksiyonlarımızı tanıtmayacağız. Horeca sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına da ev sahipliği yapacağız. İş ortaklarımız müşterilerini showroomlarımızda ağırlayarak daha verimli görüşmeler yapacaklar. En önemlisi de eğitim salonlarımız olacak ve ‘NG Mutfak Sanatları Akademisi’ adı altında gastronomi öğrencilerimize çeşitli eğitimler verilecek.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Güral ailesi İzmir'e yakışan bir tesisi açıyor"

Mağazanın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Güral ailesi İzmir'e yakışan bir tesisi açıyor. Onlar sektörün öncüleri. Onlara yakışan budur. En sıkıntılı ve umutsuz dönemlerde canlandırıcı bir başlangıcı yapmak sektörün duayenlerine yakışır. İnşallah bu açılış önümüzdeki şahlanışın bir habercisi olsun. İzmirimizi çok daha iyi noktalara getirmenin müjdecisi olsun" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yeni mağazanın istihdama, ekonomiye sağladığı katkılara ve sürdürülebilirliğin önemine değinerek şöyle konuştu: "50 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne baktığınızda kuşaklar arası geçiş çok sık değil. Birinci kuşağın ikinci kuşağa devri yüzde 30, ikinci kuşağın üçüncü kuşağa devri yüzde 4, üçüncü kuşaktan dördüncü kuşağa devir ise yüzde 1'in altında. Bu ülkeye katkı koymak için bu şirketlerin uzun süre ayakta kalması ticarete katkı sağlaması çok önemli. Bornovamıza güzel bir mağaza kazandırdınız. Yatırımların gelir getirmesini daha da büyümesini arzu ederim."

Yeni koleksiyonun müjdesini verdi

Konuşmasında porselen sektörünün Ar-Ge ve Tasarım merkezini Türkiye’de ilk kuran firmalar arasında yer aldıklarını söyleyen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Dünyada ilk kez ürettiğimiz yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında, başarılarını ödüller ile taçlandıran bir Kütahya Porselen ekibi var. Bu sene Rosa ve Hypnose koleksiyonlarımız ile dünyanın en prestijli ödül programlarından biri olan iF Design Award’ta 2 ödüle birden layık görüldük. Fark yaratan çalışmalarıyla tanınan tasarımcılar Defne Koz ve Kunter Şekercioğlu ile hayata geçirdiğimiz koleksiyonlarımızda, geçtiğimiz sene dünya çapında ödüllere layık görüldü. Ve Kütahya Porselen ailesi olarak, bizleri çok heyecanlandıran yeni bir iş birliğine imza attık. Time Dergisi tarafından ‘Amerika’daki en ünlü endüstriyel tasarımcı’ seçilen Karim Rashid ile hayata geçirdiğimiz ‘’SKALLOP’’ koleksiyonumuzun lansmanını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz” diye belirtti.

İhracata ve Horeca iş alanına da hizmet edecek

Showroom, sektörde bir ilk olarak son tüketicilerin yanı sıra ihracata ve Horeca iş alanındaki müşterilere yönelik çalışmalarıyla da hizmet verecek. 3 bin 500 metrekarelik alana sahip mağazada ateşe dayanıklı porselen tencerelerden çatal-bıçak takımlarına, özel tasarımlardan hediyeliklere kadar binlerce özel ürün satışa sunulacak.

Özel alanlar, özel deneyimler

Yeni showroom, ürün çeşitliliği kadar sunacağı özel deneyimler ile de dikkat çekiyor. Showroom içinde yer alan profesyonel mutfakta yürütülecek etkinliklerle Horeca sektörünün önde gelen şefleri, sektör temsilcileri ve basın mensupları ağırlanarak düzenli olarak gastronomi buluşmaları düzenlenecek.

Gastronomi öğrencilerine yol haritası sunacak

YouTube, sosyal medya ve pazarlama materyalleri için çekimlerin yapılacağı mutfak ve stüdyonun da yer aldığı showroom’da öğrencilere yönelik eğitimler de düzenlenecek. “NG Mutfak Sanatları Akademisi” adı altındaki 55 kişilik seminer ve eğitim salonunda gastronomi öğrencilerine eğitimler verilerek kariyerini bu alanda planlayan gençlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

Kütahya Porselen Hakkında

Kütahya Porselen, 50 yıllık tecrübesi ile ev serileri, otel koleksiyonları, porselen tencere ve sofra aksesuarları üretimi gerçekleştirmektedir. Form ve dekor zenginliğiyle öne çıkan marka, kendi sektöründe Türkiye’nin ilk Tasarım Merkezi olmuştur. Üretim kapasitesi, teknolojisi ve hızlı ürün geliştirme gücüyle dünya porselen sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmiştir.

Kütahya Porselen, benzersiz tasarımlarının yanı sıra inovasyon ve sağlığa verdiği önemle uluslararası pazarlardaki etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırmaktadır. İnovatif serileriyle dünya porselen modasına yön vererek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ihraç etmektedir. German Design Award, Good Design Award, Plus X Award ödülleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta birçok ödüle layık görülmüştür.