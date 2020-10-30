Mağazalar gelecekte müşteriyi böyle çekecek

Dünyada perakende sektöründe teknoloji dönüşümü yaşanıyor. Tüketicinin sürekli değişen davranışlarına uyum sağlamak için perakendeciler teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Artık markalar yapay zeka, mağaza içi izleme, sesli komut, oyunlaştırılmış satış, kiosklar gibi uygulamalarla alışverişi daha keyifli ve kolay hale getiriyorlar. Yeni nesil perakende analitiği kurumu REM People’a göre markalar, gelecek 5 yıl içinde gençleri mağazaya oyunlarla çekecek. Oyun hedefini tamamlayanlar hem keyif alacak hem de kazanma hissini yaşayacak…

Teknolojiyle birlikte satın alma alışkanlıkları da değişiyor. Alışverişçiler artık kendini daha iyi tanıyan ve ona özel ürünler sunan markaları tercih ediyor. Gelecek 5 yıl içinde de perakende sektörü teknolojik bir dönüşüm geçirecek. Markalar; yapay zeka, mağaza içi izleme, oyunlaştırılmış alışveriş, kiosklar ve mağaza içi analizlerle tüketiciye daha yakın olacak.

Yeni nesil araştırma ve perakende analitiği kurumu REM People’a göre 5 önemli teknolojiyle perakendenin dönüşümü şimdiden başladı. REM People CEO’su Bülent Peker, “Tüketiciler artık deneyim arıyor. Bunu yaparken teknolojiden faydalanıyor. Markalar da geleceğe şimdiden yatırım yapmaya başladı. Artık mağazalar ve online alışveriş dünyasında eğlence ile alışveriş birleşecek” diyor.

REM People’a göre geleceğin en önemli 5 perakende teknolojisi şöyle olacak:

1 - Yapay zeka:

Küresel yapay zeka yazılım pazarı hızla büyüyor. Yapay zeka sayesinde şirketler, alışveriş deneyimini son tüketiciler için çok daha keyifli ve verimli hale getirmeye çalışırken maliyetleri de azaltıyor. Perakende mağazaları, yapay zekayı kullanarak müşterilere mağazalarda anında destek alma gücü verecek. Mağazalara ekranlar ve dokunmatik paneller yerleştirerek müşterilerin bir ürünü bulmasına, sorularına yanıt almasına, ilham verici içerikler ile onlar için seçilmiş çapraz satış seçenekleri almasına yardımcı olacak. Perakendecilerin perakende analitiği platformlarından edindikleri iç görülere göre hareket etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka uyguladıklarını göreceğiz.

2 – Mağaza içi analizler:

Perakende pazarında, mağaza içi analitik her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Perakendecilerin müşterilerini yakından takip etmelerine yardımcı oluyor ve mağaza performansı hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Ayrıca tüm bu veriler takip edilebiliyor. Mağaza içi analizlerle perakendeciler tüketicilerin mağazada nasıl davrandığını görebiliyor. Böylece markalar vitrinlerini ve raflarını tüketiciye göre şekillendiriyor.

3 – Kiosklar:

Yıllarca süren online alışveriş davranışı, müşterilerin satın alma kararlarını büyük ölçüde değiştirdi. Tüketiciler fiziksel mağazada kendilerine, “Neden mağazada özel ilgi görmüyorum” diye soruyor. Bu sorun kiosklarla çözülecek. Kiosklarla yıllardır e-ticarette uygulandığı gibi sistem satın alma geçmişinizi kontrol edecek ve verilerinize dayalı olarak size kişiselleştirilmiş öneriler sunulacak.

4 – Oyunlaştırma:

Kısaca oyunlaştırma, oyun öğelerini şimdiye kadar bulunmayan perakende mağazalarına getiriyor. Araştırmalara göre gelecek 5 yıl içinde 10 perakendeciden neredeyse dokuzu bu tekniği kullanacak. Ödüller ve özel promosyonları ödüllendiren oyunlara sahip bir uygulama, müşterileri hem online hem de fiziksel mağazaya çekecek. Özellikle Z kuşağı için en önemli yöntemlerden biri olacak. Oyunlaştırma, tüketicinin perakende deneyimini zenginleştirecek ve daha eğlenceli hale getirebilecek. Oyun hedefini tamamlayan kişi hem keyif alacak hem de kazanma hissini yaşayacak.

5 – Sesli komut:

Milenyum kuşağının sesli komutla çalışan ürünlere gösterdiği ilgi dikkat çekiyor. Müşterilerin ses tonunu analiz ederek çalışan sistemlerle müşterilerin duyguları anlaşılabiliyor. Böylece sesli komut sistemleri, alışverişçinin ses tonu ve konuşmasından en uygun ürünü ve hizmeti sunabiliyor. Sesli ticaretin alışveriş dünyasını en erken değiştiren sistemlerden biri olması bekleniyor.

REM People hakkında:

REM People, 2015 yılında perakende şirketlerine bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kuruldu. Perakende analitiği alanında faaliyet gösteren REM People, firmaların, satış noktalarındaki verimliliğini ölçümleyip çözümler sunuyor. REM People, Adel Kalemcilik, Bayer, Bel Groupe, Canon, Danone Nutricia, Haribo, Huawei, Intel, JBS Seara, Kellogg’s, Kimberly Clark, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Pernod Ricard, Red Bull, Superonline, Samsung, Turkcell ve Unilever gibi dünya devlerine 43 ülkede hizmet veriyor.