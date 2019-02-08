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Mahalli seçimler için oy pusulası alınacak

ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının hazırlanması, basım ve dağıtım işi için ihaleye çıktı.DMO Genel Müdürlüğünün internet...

Mahalli seçimler için oy pusulası alınacak
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ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının hazırlanması, basım ve dağıtım işi için ihaleye çıktı.

DMO Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak toplam 153 milyon 939 bin 927 adet birleşik oy pusulasının hazırlanması, basım ve dağıtımı işi, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 13-14 Şubat tarihlerinde, 29 ayrı ilde ve farklı saatlerde gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dokümanlarını genel müdürlükte ve Ofisin internet sitesinde görebilecek. Şartname bedeli DMO veznelerinden birine veya kurumun banka hesabına yatırılacak.

Teklifler, iline göre ihale günü saat 10.00'a kadar DMO Genel Müdürlüğü 3 No'lu Satınalma Daire Başkanlığına verilecek. Geç gelen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Teklifler birim fiyat üzerinden ve sadece ilgili il merkezindeki firmalar tarafından verilecek.


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