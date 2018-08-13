Mahfi Eğilmez: Spekülatif atak değil panik atak

Mahfi Eğilmez kişisel blogunda yayınladığı “Spekülatif atak” başlıklı yazısında iki konuda, sabit kur ve sermaye kontrollerine ilişkin “piyasa savunusu” olarak değerlendirilebilecek itirazlarını dile getiriyor.
Eğilmez, siyasi iktidarın ardından bu sabah saatlerinde İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de tekrarladığı “Spekülatif atakla karşı karşıyayız” argümanını eleştiriyor. Spekülatif atakların ancak sabit kur rejimlerinde görülebileceğini söyleyen Eğilmez, Türkiye gibi dalgalı kur rejimi uygulayan ülkelerde bu tür atakların olsa olsa “panik atak” olarak adlandırılabileceğini belirtiyor.
‘BEKLENTİLERİ OLUMLUYA ÇEVİRMEK PANİK ATAĞI ÖNLER’
“TL’ye karşı son dönemde ortaya çıkan atakların doğru tanımı ‘yerel paraya yönelik panik ataktır.’ Yerel paraya yönelik panik atağın farklı kişi ve kurumlar için farklı nedenleri var: (1) Yabancı para yatırımcıları açısından en önemli neden TL’ye çevirdiği yabancı parayı geri alamama korkusudur. (2) Pozisyon açığı olan kuruluşlar açısından temel neden TL daha fazla değer kaybetmeden açık pozisyonunu kapatma çabasıdır. (3) Vatandaş açısından neden ise bankadaki dövizini geri alamama korkusudur” diyen Eğilmez, bu korkuları gidermenin beklentileri olumlu hale getirmekle mümkün olabileceğini öne sürüyor. Değerlendirmesinin içinde verdiği örneklerde beklentileri olumlu hale getirmek için de Merkez Bankası’nın faiz artırmasına işaret ediyor.
Eğilmez yazısında yabancı para “yatırımcıları”nın yaptığının zaten “spekülasyon” olduğuna, “açık pozisyon” tutarı ve nedenlerine, döviz hesaplarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşların sayısına ve kimler olduğuna ise değinmiyor. Siyasi iktidarın ve desteğini açıkça ifade eden İş Bankası Genel Müdürü’nün “piyasa ekonomisi”nin zaten “spekülasyon ekonomisi” olduğunu, ekonominin tam da sermaye spekülasyonlarına fazlasıyla teslim edilmesi sonucunda her tür atağa açık hale geldiğini yok saymasına karşılık, Eğilmez de esas sorunun “kötü yönetim”, düşük faiz olduğunu ileri sürüyor. İki uç gibi görünen yaklaşımlar kapsamı farklı olmakla birlikte idari tedbirlerle ortalığın sakinleşeceği noktasında ortaklaşıyor. “Kur sabitleme” düşüncesine mesafeleri de ortak tabii ki.
‘TÜRKİYE HAKKINDA EKSİK BİLGİYE DAYALI, YANLIŞ BİR DEĞERLENDİRME’
Mahfi Eğilmez, aynı yazıda ayrıca ABD’li iktisatçı Paul Krugman, Türkiye’ye sermaye hareketlerinin kontrolü önermesini de ele alıyor. Krugman’ın yazısından sonra “muhalif” piyasacı ekonomistler, ABD’li iktisatçının neden yanıldığını, özellikle sermaye kontrolü önerisinin neden yanlış olduğunu anlatma konusunda büyük bir çaba içine girmiş durumda. Eğilmez “Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın Türkiye’nin son dönemde yaşadığı durumu 1998 Asya krizine benzetmesi, bu krizi önlemek için sermaye hareketlerinin denetlenmesini tavsiye etmesi Türkiye hakkında eksik bilgiye dayalı, son derecede yanlış bir değerlendirmeydi” derken Tayland parasının o dönemde bir tür “sabit kur” rejiminde olduğunu söylemek dışında neden yanıldığını ortaya koyamıyor.
Mahfi Eğilmez’in iktidar cephesinin de mesafeli olduğu çok açık olan sabit kur ve sermaye kontrollerine karşı yazısının tam metni aşağıda yer alıyor:
Spekülatif Atak
Döviz piyasasında spekülatif atak bir ülke parasının bu parayı ellerinde tutan yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından hızla ve yüksek miktarlardaki satışını ifade eder. Burada satıştan kastettiğim şey yerel paranın yabancı paralarla değiştirilmesi eylemidir. Özellikle sabit kur rejiminde kurun düşük kalması sonucu yerel paranın yabancı paralar karşısında aşırı değerlenmesinde spekülatif atak sık görülen bir reaksiyondur.
TL’nin USD karşısındaki kurunun 1 TL = 1 USD olarak sabitlendiğini, ülkede ekonomik durumun parlak olmadığını, yatırımcıların kafasında borçların geri ödenip ödenemeyeceği konusunda kuşkular doğduğunu ve Merkez Bankası’ndaki döviz rezervlerinin yeterli olmadığının düşünüldüğünü varsayalım. Bu işten para kazanmak isteyenler yani gerçek spekülatif atak yapan yatırımcılar ise ülkenin bu sabit kuru daha fazla sürdüremeyeceğini, devalüasyon yaparak TL’nin değerini düşürmek zorunda kalacağını düşünerek TL borçlanır ve o borçla USD alırlar. Bir yabancı yatırımcının 100 USD getirip 1 TL = 1 USD sabit kuruyla ve yüzde 10 faizle 100 TL borçlandığını varsayalım. Diyelim ki ülke spekülatif ataklara dayanamayıp, devalüasyon yapmak zorunda kalmış ve TL’nin Dolar karşısındaki kurunu 1.30 TL = 1 USD olarak yeniden belirlemiş olsun. Bu durumda 100 TL borçlanıp 100 USD almış olan yatırımcının 100 Doları 130 TL edecek demektir. Bu yatırımcı faiziyle birlikte 110 TL olan borcunu ödediğinde elinde 20 TL kalacak demektir. Bunu Dolara çevirdiğinde ise (20 / 1,30 =) 15 Dolar edecek, böylece kendi cebinden hiç para koymadan 15 Dolar kazanmış olacaktır. Bu işlemde yatırımcının karşılaşabileceği en büyük risk, Merkez Bankası’nın devalüasyon yapmak yerine faizi yükseltme yoluna gitmesidir. Merkez Bankası’nın faizi artırdığını ve faizlerin yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseldiğini düşünelim. Örneğimizdeki yatırımcı eğer değişken faizle 100 TL borç almışsa faiz borcu artacak, sabit faizle borç almışsa devalüasyondan beklediği kazancı elde edememiş, boş yere 10 TL faiz ödemiş olacaktır.
Dalgalı kur rejimi uygulayan bir ülkenin parasına karşı teorik olarak spekülatif atak olmaz. Çünkü her döviz talebinde kur değişir ve yeni bir denge düzeyine gelir. Bir başka ifadeyle sabit kur rejiminde arada bir yapılan devalüasyon, dalgalı kur rejiminde “değer kaybı” adı altında herhangi bir otoritenin onayına gerek kalmaksızın sürekli ve otomatik olarak olur. Buna karşılık ekonomik göstergelerin bozulduğu veya ülkenin aldığı borcu geri ödemesinde sıkıntı yaşayabileceği veya alınması gereken gerekli önlemlerin alınmadığı hallerde ya da savaş gibi olağan dışı durumlarda, dalgalı döviz kuru rejimi de olsa, yerli paradan kaçış ve dövize talep artışı söz konusu olabilir. Burada yabancı yatırımcının amacı sabit kur rejimindeki durumdan farklı olarak para kazanmak değil ülkeye veya ülke değerlerine yatırdığı parasını kurtarmaktır.
Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın Türkiye’nin son dönemde yaşadığı durumu 1998 Asya krizine benzetmesi, bu krizi önlemek için sermaye hareketlerinin denetlenmesini tavsiye etmesi Türkiye hakkında eksik bilgiye dayalı, son derecede yanlış bir değerlendirmeydi. 1998 Asya krizi; 1997 yılında Tayland’ın Dolara peg ettiği parası Baht’ı devalüe etmek zorunda kalmasıyla başladı ve bölgeye yayıldı. Sabit kur rejiminin bir türü olan peg etme (sabitleme, bağlama) rejimi; yerli parayı belirli bir rezerv paraya ya da birden fazla rezerv paranın oluşturduğu bir sepete bağlayarak işletiliyor. TL, peg edilmiş bir para değil, dalgalı kur rejiminde piyasa koşullarına göre sürekli değer kaybederek ve kazanarak dalgalanıyor. Bir başka ifadeyle Asya’da yaşanan türden bir spekülatif atak Türkiye’de geçerli değil.
TL’ye karşı son dönemde ortaya çıkan atakların doğru tanımı “yerel paraya yönelik panik ataktır.” Yerel paraya yönelik panik atağın farklı kişi ve kurumlar için farklı nedenleri var: (1) Yabancı para yatırımcıları açısından en önemli neden TL’ye çevirdiği yabancı parayı geri alamama korkusudur. (2) Pozisyon açığı olan kuruluşlar açısından temel neden TL daha fazla değer kaybetmeden açık pozisyonunu kapatma çabasıdır. (3) Vatandaş açısından neden ise bankadaki dövizini geri alamama korkusudur. Bu korkuları gidermenin tek yolu doğru yaklaşımlarla ekonomideki olumsuz havayı dağıtmak, beklentileri olumlu hale getirebilmektir.
Döviz piyasasında spekülatif atak ile benim burada tanımladığım “yerel paraya yönelik panik atak” ilk bakışta birbirine çok benzer özelliklere sahip olsalar da aralarında ciddi bir fark vardır. İlki sabit kurun, mekanizmayı düzeltememesinden, ikincisi ekonomi politikasının hatalarından kaynaklanır. Bu farklılık, alınacak önlemlerin de farklı olmasını gerektirir. Döviz piyasasında spekülatif atağı önlemek için sermaye hareketlerinin denetim altına alınması ve devalüasyon, Asya krizinde olduğu gibi, çözüm getirebilir. Türkiye’de ortaya çıkan yerel paraya yönelik panik atak için ise çözüme ancak doğru ekonomi politikası ve dış politika uygulamalarıyla ulaşılabilir.
Ekonomi bilimindeki karmaşık yapıyı ve işlemleri, bazen tıp biliminden aldığımız örneklerle basitleştirerek anlatmaya çalışırız. Ekonomi uygulamalarında da tıp uygulamalarında da hastalığın teşhisinin doğru konulması tedavinin başarısı için ön koşuldur. Yanlış teşhis, yanlış tedaviye o da hastalığın iyileşmemesine, hatta bazen ağırlaşmasına yol açar.