Mahmut Özgener'den adaylık iddialarına ilişkin açıklama

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Belediye Başkanlığı için hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonların kendisi dışında gerçekleştiğini, isminin siyasi tartışmalara alet edilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini anımsattı.

Bazı sosyal medya organlarında, "yasanın, Özgener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının önünü açmak için hazırlandığının" ileri sürüldüğünü belirten Özgener, "Yüce Meclisimizde görev yapan hiçbir milletvekilimizin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını hatırlatırım. Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. Hazırlanan düzenlemenin ülkemizde seçim süreçlerini yeni tamamlamış olan birçok odanın yürümekte olan çalışma ve işleyişlerinde önemli duraksama ve belirsizliklere yol açabileceği düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum." ifadelerini kullanan Özgener, şunları kaydetti:

"İzmir Ticaret Odası Başkanlığı, kentimizin ve bölgemizin büyük bir teveccüh göstererek beni layık gördüğü, kendim ve odamız adına hedefler koyduğum, devam etmekten büyük bir mutluluk duyduğum bir görev... Bu önemli göreve konsantre olduğumu, odamızın bütün organlarıyla ve değerli üyeleriyle başlattığımız değişim hamlesine odaklandığımı, ismimin çevresinde yapılan spekülasyonların tamamen benim dışımda geliştiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."