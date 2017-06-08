Makarna ihracatına Çin ve Hindistan dopingi

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ilk 4 aylık makarna ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış göstererek 320 bin tona ulaştığını, bunda hedef pazar Çin ve Hindistan'ta yakalanan başarının etkili olduğunu bildirdi.

Külahçıoğlu, sektörün geldiği son duruma ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı Türkiye'de ihracat artışında geçen yıl yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini kaydetti.

Artışın süreklilik gösterdiğini belirten Külahçıoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumunun ilk 4 aya ilişkin verilerine göre, 320 bin ton makarna ihracatımız var. Bu da yaklaşık 170 milyon dolara karşılık geliyor. İhracat oranı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artış sağladı." dedi.

Külahçıoğlu, hedef pazar olarak üzerinde durulan Çin ve Hindistan'dan olumlu yansımalar alındığını, bunun da ihracat artışında büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Yılın başında hedef pazar Çin ve Hindistan'ı belirlemiştik, bu bölgelere yapılan ihracatta kayda değer bir artış var. Çin'e yapılan ihracat, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 43, Hindistan'a yapılan ihracat ise yüzde 59 arttı. Sektörümüz, hedeflediği pazarlarda yükselişini sürdürüyor."

- Avrupa'nın kotası daha çabuk doluyor

Amerika kıtasına yönelik ihracatta da anti-damping uygulamalarını geçen Türk sanayicileri sayesinde artış yakalandığını işaret eden Külahçıoğlu, pozitif gelişmelerin aynı şekilde Avrupa kıtasında da sürdürüldüğünü belirtti.

Külahçıoğlu, Avrupa'nın, ithalata koyduğu kotanın artık daha çabuk doldurulduğuna dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerine ihracatta 20 bin tonluk bir kota uygulaması var. Buna rağmen her geçen dönem bu kotamızı daha erken dolduruyoruz. Bu kıtaya yönelik ihracatta geçen yıla oranla ilk 4 ayda yüzde 8 artış var. Bu da kotanın daha erken dolacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

- Hedef yıl sonuna kadar 1 milyon ton ihracat

Külahçıoğlu, sektörün 1 yıllık ihracat hedefinin 1 milyon ton olduğuna dikkati çekerek, ilk 4 aylık yükseliş trendinin hedefin gerçekleştirilebileceğinin en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Hindistan ve Çin hedef pazarlarındaki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'deki sanayicilerin atılımlarının da büyümede önemli rol oynadığının altını çizen Külahçıoğlu, şöyle devam etti:

"Makarna sanayisi, hem kalite, hem de fiyat olarak dünya ülkeleriyle rekabet edebilir hale geldi. Dernek bünyemizdeki tüm makarna üreticileri, teknolojilerini yenilediler, kapasitelerini arttırdılar. Bu da dünya pazarındaki rekabetimizi arttırdı. Son zamanlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım politikaları da kalitede çok ciddi olumlu etkiler yaptı. Protein bazlı alım gerçekleştirildi. Daha kaliteli buğdaya, daha yüksek ödeme yaparak alım yapılıyor. Bu da Türkiye'nin durum buğdayı kalitesini çok iyi yönde etkiledi. Çiftçilerin daha bilinçli, kaliteli üretim yapmasını sağladı. Sektör olarak bu çalışmadan memnunuz."

Abdülkadir Külahçıoğlu, iç tüketimde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, kişi başına makarna tüketiminin 7,4 kilodan 8,5 kiloya çıktığını bildirdi.



