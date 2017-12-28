Maket uçakla başladı, Airbus'a 'kuyruk' ihraç ediyor

ANKARA (AA) - Mustafa Çalkaya - Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yüksek teknolojili karbon parçaları üreten Epsilon Kompozit AŞ, Airbus'a, A320 uçakları için kuyruk ana kirişi (center spar) satıyor.

Havacılık ve savunma sektörüne model uçak yapımıyla giren firmanın Yönetici Ortağı Barış Nalçacı, şirketin kuruluş, imalat ve ihracat süreçlerinin öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Model uçak yapımına merakı olduğunu ve ilk model uçaklarını evde ürettiğini belirten Nalçacı, daha sonra OSTİM'de model uçak üretmek için 1 çalışanı olan şirket kurduğunu söyledi.

Nalçacı, o dönem yaptıkları çalışmalarla 30 farklı model uçak üretmeye başladıklarını aktararak, "Daha sonra bunları dünyaya satmak istedim. 'Sen bunları nasıl üretip satacaksın, dünyada bunları üreten firmalarla nasıl rekabet edeceksin' gibi tepkilerle karşılaştım. İçimde ciddi bir heves vardı. Bütün işlerimi bırakıp bu konuya konsantre oldum. Çalışmalarımızın sonunda Almanya'ya model uçak göndermeye başladık." dedi.

Bu uçakları balsa ağacından ürettiklerini anlatan Nalçacı, üst düzey yarışmalar için kompozitten üretilen model uçaklarla ilgilenmeye başladıklarını kaydetti.

Nalçacı, yarışmacılar için kompozitten model uçak yaparak ihraç ettiklerini belirterek, "2010'da yavaş yavaş kompoziti öğrenmeye başladık ve savunma sanayine kompozit parça üreten bir firma haline geldik. Ayrıca havacılık ve imalat konusunda tecrübelerimiz arttı. ASELSAN da 'bize bu uçak parçalarını üretebilir misiniz' dedi. 'Bunlar gerçek uçak parçaları üretemem' dedim. Bizi zorladılar. 1,5 yıl sonra ASELSAN ile stratejik ortak olduk." diye konuştu.

Savunma sektöründe ilk büyük işlerinin Savunma Sanayii Müsteşarlığının yönlendirmeleriyle Güney Kore için ürettikleri kompozitten helikopter parçası olduğunu aktaran Nalçacı, bu sayede havacılık sanayisinin standartlarını öğrendiklerini kaydetti.

"Airbus yetkilileri firmamızı ziyaret etti"

Nalçacı, 2014'te Airbus yetkililerinin alt yüklenici ararken firmalarını ziyaret ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bizi denetlediler ve sonucunda sertifikasyon süreci başladı. Sürecin bu kadar zorlu olacağını bilemiyorduk. Bu süreç 3 yıl sürdü. Firmamızı onlara uygun iş yapabilir hale getirdiler. Şimdi Airbus A320'ye parça (kuyruk ana kirişi) veriyoruz. Airbus A380 için de fiyat teklifi verdik. A320'de biz ürettiğimiz parçanın tek tedarikçisiyiz. İlk parçamız da uçağa problemsiz takıldı. Ayrıca Bell Helikopter için de parça üretiyoruz."

Bu yıl sonunda ihracatlarının yaklaşık 13 milyon dolara ulaşacağını belirten Nalçacı, 2023'te 50 milyon dolarlık ihracat hedefleri olduğunu dile getirdi.

Nalçacı, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında diğer ülkelere göre ucuz işçilik avantajına sahip olduğunu, bu pazardan daha çok pay alınabileceğini sözlerine ekledi.