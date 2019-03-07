Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar dolara yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin makine ihracatı, yılın 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 2,7 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, makine ihracatı, şubatta 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlk 2 ayda sektör ihracatı, yüzde 8,1'lik artışla 2,7 milyar dolara ulaştı. 2 aylık dönemde ABD, İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yapılan makine ihracatında yüzde 20'nin üzerinde artışlar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sektörünün toplam ihracatı içinde yaklaşık yüzde 15 paya sahip olan Alman sanayisinde son dönemde yaşanan üretim gerilemesinden bir miktar etkilendiklerini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'daki sanayi üretiminin, verilerin açıklandığı son 4 aylık dönem boyunca art arda gerilediğini aktaran Karavelioğlu, ülkenin sermaye ve tüketim malları üretimindeki azalmanın, Almanya'ya yaptıkları makine ihracatını doğrudan etkilediğini kaydetti.

Karavelioğlu, "Fakat Almanya bizim için sadece hedef bir pazar değil, dünya makine dış ticaretine açılan önemli kapılardan biri. Dünya ticareti hız kesse de büyümeye devam ettiği için makine ihracatımız da hedeflerimiz doğrultusunda artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.





- "ABD'ye ihracatta birinciliğe yerleştik"





Kutlu Karavelioğlu, bu dönemde başta ABD olmak üzere, gelişmiş ülkeleri alternatif pazarlar olarak verimli değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk makine sektörü, Almanya'dan sonra ABD'ye ihracatta da birinci sıraya yerleşti. ABD'nin Türkiye'den yaptığı toplam ithalat içinde makinelerin payı, Almanya'da olduğu gibi yüzde 15'in üzerine çıktı. Ar-Ge yatırımlarımız ve yükselen teknoloji seviyemiz konjonktürel gelişmelere karşı bizi korurken, Türk makineleri ABD'de kilogram başına 15 dolara alıcı buluyor. Makinelerimizin katma değeri yüksek olduğu için ABD'nin Türkiye'yi GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Programı'ndan çıkarma kararından en az etkilenecek faaliyet alanlarından biri olacağız."





- "23 ülkenin alım heyetleri martta İstanbul'da buluşacak"





Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, 14-17 Mart'ta düzenlenecek WIN Eurasia ile 20-23 Mart'ta gerçekleştirilecek İDMA 8.Uluslararası Değirmen Makineleri Fuarı'na yönelik özel çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin Makinecileri olarak bir yandan uluslararası fuarlarda ülkemizi temsil ederken, uluslararası firma temsilcilerini kendi ülkemizde de ağırlamaya ve onlara sektörümüzün gerçek gücünü yerinde göstermeye büyük önem veriyoruz. Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek bu iki fuarda 23 farklı ülkeden 75 firmayı ağırlayacağız. WIN Eurasia esnasında ayrıca Almanya'dan özel nitelikli alım heyeti organizasyonu da yapacağız. Bu çalışmaların yılın kalan kısmında makine ihracatımızı daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz."