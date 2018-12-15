Makine sektörü temsilcileri Rusya'da

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında makine sektörünün temsilcileri, Rusya'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör temsilcileri, başkent Moskova'da gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri organizasyonunda, Rusya iş dünyası temsilcileriyle önemli bağlantılar kurdu.

Rusya Makine Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Marina Fedorova'yı da ziyaret eden iş adamları, iki ülke arasındaki ticari iş birlikleri ile yatırım fırsatlarını ele aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, iş adamlarının global arenada işlerini büyütmeleri amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Ur-Ge projeleriyle firmaların ihracatını artırdığını vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

"Bursa'nın yeni başarılara imza atması için ihracata odaklanmalıyız. Türkiye'de en fazla Ur-Ge Projesi yürüten BTSO'nun yurt dışına yaptığı iş gezileri, kentin dış ticaret hacmine ciddi katkı sağlıyor. Yüzde 75 devlet desteğinin yanı sıra proje katılımcılarına da destek veriliyor. Bursa iş dünyası temsilcilerimizin sunulan bu imkanlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz."

İkili iş görüşmeleri organizasyonuna katılan sektör temsilcilerinden Levent Bilek de Rusya programının oldukça verimli geçtiğine dikkati çekti.

Rusya'nın otomotiv sanayinde ciddi yatırımlar yaptığını, Bursalı firmalar için Rus pazarının önemli fırsatlar taşıdığını aktaran Bilek, şöyle devam etti:

"İki ülkenin ticaret noktasında birbirine ihtiyacı var. Ben, 15 yıldır Rusya ile çalışıyorum. Özellikle otomotiv sanayi ile ilgili ülkede ciddi yatırım yapılıyor. Birçok otomobil fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte Rusya pazarına odaklanması lazım. Sanayi alanında ciddi yatırımlar yapan Rusya iş dünyası ile Bursa arasında yeni ticaret köprüleri kurmayı hedefliyoruz."



