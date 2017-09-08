Makine ve aksamları sektörü ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği, makine ve aksamları sektörünün toplam ihracatının, yılın ilk 8 ayı itibarıyla 9,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, makine ve aksamları sektörünün toplam ihracatının, yılın ilk 8 ayı itibarıyla 9,4 milyar dolar olduğu, ağustos ayının son günlerinde bayram tatili etkisine rağmen ihracat artışını sürdüren makine sektöründe toplam ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüdüğü anımsatıldı.

Türk makine sektöründe yaşanan ihracat artışının yılın ilk yarısında da sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşırken toplam ihracattan makine sektörü yaklaşık yüzde 10 pay aldı. Neredeyse tüm ürün gruplarında ihracat artış oranlarında yükselme kaydedilen bu dönemde türbin, turbojet ve hidrolik silindir ihracatındaki artış yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Türk makinelerine en çok talep Almanya ve ABD'den gelirken, bu iki ülkeye toplam makine ihracatı 2 milyar doları aştı."





- "Jeopolitik risklere rağmen artış sağladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, ihracattaki olumlu tablonun devam edebilmesi için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Jeopolitik risklerin artmasıyla oluşan küresel siyasi gerilimin, dünya genelinde yatırım mallarına olan talebi doğrudan etkilediğini görüyoruz. Böylesine kritik bir süreçte ihracat artışı sağlayabilmemiz, Türk makinelerine olan güveni gösteriyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin tamamında ihracat artışı sağladık. Yılın kalan kısmında da bizi hareketli bir süreç bekliyor." ifadelerini kullandı.