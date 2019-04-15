Makineler yerli yazılımlarla akıllanacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk makine sektörü, büyük veri, yapay zeka ve yazılım tabanlı çözümlerle desteklenmiş katma değeri yüksek ürünlerle uluslararası pazarlarda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Türkiye'de imalat sanayisinin önde gelen makine tedarikçilerinden Tezmaksan Makina, geliştirdiği yazılımlarla makinelerin ömrünü ve verimliliğini artırıyor.

"Kapasitematik" ile işletme sahiplerine internet olan her ortamdan makinelerini takip etme imkanı sunan şirket, gelecek dönemde yazılım tabanlı yeni çözümleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şirket, son olarak TÜYAP tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği desteğiyle düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı'nda bu konudaki ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Tezmaksan İnovasyon ve İleri Teknoloji Teknik Çözüm Mühendisi Muhammet Bozkır, AA muhabirine, Türkiye'de robot otomasyon sistemleri anlamında önemli bir potansiyel bulunduğunu, bunu gören üreticilerin de önemli hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Yakın zamanda Türkiye'de sanayide robot kullanım oranının 2 katına çıkmasını beklediklerini belirten Bozkır, bu gelişmeyi de dikkate alarak robot otomasyonu ve Endüstri 4.0 ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bozkır, şöyle konuştu:

"Endüstri 4.0'a tam anlamıyla geçmek için otomasyona doymanız gerekiyor. Ondan sonraki aşama için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda büyük veri ve yapay zekayla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili makinelerden veri almaya başladık, bu verilerle öğrenme aşamasına geçtik. Bu bir süreç, yapay zekayla artık karar verebilen makinelerle ilgili bir problem oluşacağında önceden kendisini düzeltebilen, yönetebilen yazılımlar geliştireceğiz. Makinelerin karar verebilmesini sağlayan yazılımlar üzerinde çalışıyoruz. Bunun nasıl yapılacağı, insan kaynakları planlamasının nasıl olacağına yönelik yönetimimiz kararlarını aldı. Sıralı şekilde bunları hayata geçireceğiz. Tezmaksan'ın amacı yurt içinde, bunun yanında dünyaya da açılan bir teknoloji ve yazılım firması olmak. Makine sektöründen gelen köklü bir firmayız. 40 yıldır makine sektörü içindeyiz. Bu bilgi birikimiyle teknolojiyi makinelerdeki yazılımlarla birleştirmeyi, bu konuda öncü firmalardan biri olmayı hedefliyoruz."

- "Büyük zararların önüne geçilecek"

Bozkır, büyük veri, yapay zeka gibi teknolojiler üzerine inşa edilecek yazılımlarla üretimin başından sonuna kadar karar verebilen, süreci verimli ve maliyet etkin hale getiren mekanizmalar oluşturulacağını dile getirdi.

Makineleri oluşturan alt sistemlerin ve parçaların belli bir ömrü bulunduğunu ve sürekli kontrol edilmeleri gerektiğini anlatan Bozkır, "Bunlar kırıldığında tezgaha çok büyük zararlar verebilirsiniz. Bununla ilgili körelmeyi, aşınmayı anlayabilen ve takımın kırılmasını engellemeye dönük kontrol sistemlerimiz olacak. Parçayı keserken en iyi şartlara göre kesim yapan sistemler geliştireceğiz. Bununla ilgili de veriler toplamaya başladık. Önce büyük veri dediğimiz kısmı hazırlayacağız, sonra yapay zeka kısmına geçip karar mekanizmasını oluşturacağız." dedi.

- "Çok daha başarılı işler çıkabilir"

Muhammet Bozkır, makine teknolojilerinin aksine makinelere yön verecek yazılımlar konusunda Türkiye ile diğer ülkeler arasında çok büyük bir makas bulunmadığını vurguladı.

Dünyadaki lider makine üreticilerine yazılım konusunda destek veren Türk bilim insanları bulunduğuna dikkati çeken Bozkır, şunları kaydetti:

"Büyük veri, yapay zeka, yazılım konularında pazara hakim olabilmiş kimse yok. Türkiye, bu konuda dünyaya yazılım satan, makine teknolojilerine entegre çalışan altyapılar oluşturan bir ülke haline gelebilir. Devlet de bu konuda teknoparkları destekliyor. Bu destekler artarsa çok daha başarılı işler çıkabilir. Makine teknolojilerine entegre yazılımlar üreten, bunları dünyaya satan bir ülke haline gelmemiz çok da zor değil. Türkiye bu alanda teknoloji üreten bir ülke olabilir. Katma değeri yüksek, ülkeye döviz getirecek yazılım ve sistemler geliştirebiliriz. Bu sayede de 10 bin avroya aldığımız bir ürünü entegre ettiğimiz yazılımlarla 15 bin avroya satabiliriz. Böyle bir ülke konumuna gelebiliriz. Kaçırdığımız zamanı telafi edebilmek için var olanı değil, yapılmamış olanı hedeflersek çok daha büyük mesafeler alabiliriz. Yapay zeka, büyük veri, karar verebilen sistemler konusunda hala pazarda büyük paylara ulaşılabilmiş değil. Bu pazardan pay alabiliriz."