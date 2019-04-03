Malatya kayısısında zirai don

MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle kayısıda zarar oluştu.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yazılı açıklamasında, kent genelinde 23-25 Mart tarihlerinde zirai don meydana geldiğini belirtti.

Kentin birçok bölgesinde kayısı yetiştiriciliği yapıldığını anımsatan Macit, zirai dondan ağaçların bulundukları rakım ve bölgeye göre etkilendiğini ifade etti.

Macit, zirai donun yaşandığı dönemde kayısı ağaçlarında küçük meyve, çiçek ya da henüz çiçeklenmenin görülmediğini, tomurcuk döneminde olan bölgeler bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Meydana gelen zirai don özellikle çiçek döneminde olan bölgelerde etkili olmuştur. Yaşanan zirai don hadisesi sonucunda yapılan ön tespitte Akçadağ ilçesinde 28 mahallede kayısı ağaçlarında hasar tespit edildi. Havaalanı civarı Bahri Aşağı Örüşkü, Karapınar ve Aydınlar mahalleleri, Sultansuyu Tarım İşletmesi hattından Kömekavak, Altunlu, Gölpınar, Ören Mahalleleri'nde ayrıca Tohma Vadisi, Esenbey, Taşolar mahalleleri ve civarında genellikle don çukuru bölgelerinde de hasar belirlendi."

Macit, rakımı bin ile bin 100 metrenin üzerindeki bölgelerde kayısı ağaçlarının henüz tomurcuk evresinde olması nedeniyle buralarda zirai donun etkili olmadığını ifade etti.

Battalgazi ilçesinde de Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki Adagören, Fırat, Boran, Hasırcıları mahalleleri ile rakımı düşük Hatunsuyu Mahallesi ile kısmen Orduzu ve Karaköy mahallelerinde don çukurlarında hasar tespit edildiğini bildiren Macit, "Yazıhan ilçesinde bin 100 ile bin 200 metre rakımın altındaki mahallelerimizin tamamında don çukuru, dere kenarı ve Karakaya Baraj Gölü sahilinde yaklaşık 20 mahallede hasar tespit edildi. Diğer bölgeler henüz tomurcuk evresinde olması nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı. Yeşilyurt ilçesinde ise Dilek, Mahmudu, Şahnahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu, Görgü ve Gözene mahallelerinde kısmen hasar meydana geldiği belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan zirai don hadisesinin ardından başlayan yağmurun kayısı ağaçlarında hasar tespitini olumsuz etkilediğini de belirten Macit, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



