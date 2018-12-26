Malatya Ticaret Borsası çuval dara ağırlığını düşürdü

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası, aldığı kararla kayısı satışlarında çuval başına uygulanan 200 gram dara ağırlığını 100 grama düşürdü.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, çuval dara ağırlığıyla ilgili uygulamada değişiklik yapmak için meclis olarak haziran ayında karar aldıklarını, bu kararı Ticaret Bakanlığının ekim ayında onayladığını söyledi.

Üreticinin kayısıyı çuvallayarak sattığını, bugüne kadar kayısılardan çuval başına 200 gram dara düşüldüğünü belirten Özcan, "Yaptığımız incelemelerde çuval darasının olması gerekenin üzerinde olduğunu tespit ettik. Mevcutta uygulanan 200 gram çuval darasını 100 grama düşürmek için meclis kararı aldık. Bu karar bizim borsada işlem yapan herkesi kapsıyor. 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamaya girecek kararla çiftçi ürününü sattığında çuval başına uygulanacak dara 200 gramdan 100 grama düşürüldü." diye konuştu.

Özcan, 100 gramlık daranın ilk bakışta küçük bir rakam gibi göründüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"100 bin tonluk bir ürünün üreticiden pazara nakli gerçekleşiyor. 100 bin tonluk bir ürünün çuval darası 400 tona tekabül ediyor, bu da çok ciddi bir rakam. Biz bu kararı tüccar ve ihracatçılarla aldık, onlar dara ağırlığının düşürülmesini bizden talep etti. Ortada çiftçinin uğradığı bir hak kaybı vardı, ihracatçı da tüccar da bu kaybın ortadan kaldırılmasını istedi. Biz de gereğini yaptık."

Geçmişte bez torbalarla kayısının pazara taşındığını ve bu torbaların darasının 300 gram olduğunu hatırlatan Özcan, dara uygulamasında güncellemeye gittiklerini sözlerine ekledi.



