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Malatya Ticaret Borsası

Gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg17,8917,89Kuru kayısı Kg17,2717,27Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80Yaş kayısı Kg19,7819,78Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,990,99
 

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Malatya Ticaret BorsasıMalatyaKayısıGün Kurusu Kayısı
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