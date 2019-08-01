Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg17,8917,89Kuru kayısı Kg17,2717,27Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80Yaş kayısı Kg19,7819,78Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,990,99
Malatya Ticaret Borsası
Gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan işlem gördü
01 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.