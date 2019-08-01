Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg17,8917,89Kuru kayısı Kg17,2717,27Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80Yaş kayısı Kg19,7819,78Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,990,99

