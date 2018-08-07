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Malatya'da "Kayısı Eylem Planı" çalışmaları

- Battalgazi, Yeşilyurt, Hekimhan, Kuluncak ve Darende ilçelerinde yapılan kontrol ve denetimlerde, kayısı alım satımında kullanılan uygunsuz şartlardaki 22 kantar ve tartı aletinin sahibine 46 bin 222 lira idari para cezası verildi

Malatya'da

MALATYA (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısının hak ettiği değerden işlem görmesi, üreticilerin emeğinin karşılığını alması amacıyla oluşturulan "Kayısı Eylem Planı" kapsamında, alım satımda kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetimi yapıldı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin önemli ihraç ürünü Malatya kayısının hak ettiği değerden işlem görmesi, üreticilerin emeğinin karşılığını alması, ürünün sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için 18 Temmuz'dan itibaren bazı önlemler alınacağının daha önce duyurulduğu anımsatıldı.

Bu önlemler kapsamında, Malatya Kayısı Borsası'nda (Şire Pazarı) İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınacağı, kırsal mahallelerde kayısının alım satımı sırasında tartılardaki hilenin ortadan kaldırılması için de İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Malatya Valiliği olmak üzere kayısı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ortak olarak alınan karar gereği oluşturulan Kayısı Eylem Planı kapsamında, 19 Temmuz tarihinden itibaren Malatya merkez ilçeleri başta olmak üzere Hekimhan, Kuluncak ve Darende'de, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelince kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetimi yapılmış olup, denetimler esnasında kayısı alımı yapan 213 iş yerinde toplamda 228 kantar ve tartı aletleri denetlenmiştir. Denetim ve kontrollerde 206 kantar ve tartı aletinin uygun olduğu, 22 kantar ve tartı aletinin de uygun olmadığı görüldüğünden 3516 sayılı 'Ölçüler ve Ayar Kanunu' 15/C maddesi gereği idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Belirlenen Kayısı Eylem Planı kapsamında kontroller ilimizdeki merkez ve tüm ilçelerinde aralıksız devam edecektir."

Öte yandan, kanuna uygun olmayan 22 kantar ve tartı aletinin sahibine 46 bin 222 lira idari para cezası verildiği öğrenildi.

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