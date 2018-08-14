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Malatyalı esnaftan Türk lirasına destek

- Yapı marketi ile cep telefonu dükkanı sahibi iki esnaf, dövizini bozdurana hediye verecek

Malatyalı esnaftan Türk lirasına destek

MALATYA (AA) - Malatya'da yapı marketi ile cep telefonu dükkanı sahibi iki esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek dolar bozduranlara hediye verecek.

Fuzuli Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satan İhsan Öztürk, döviz bozdurup makbuzunu getiren vatandaşlara cep telefonu aksesuarları hediye edecek.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonda haberleri izlerken "Elimizden ne gelir?" diye düşündüğünü aktardı.

Esnaf olarak elinden geldiği kadar Türk lirasına destek olmak için böyle bir kampanya başlattığını belirten Öztürk, "İlk başta gülümsemeler başladı, işte 'Trump'ı sen mi devireceksin?' gibi. Sonra çok ciddi olumlu tepkiler geldi. Amacımız insanların uyanmasını sağlamak. Küçük esnaf olarak elimden geleni yaptım." diye konuştu.

- "Türk lirası yükselene kadar kampanya sürecek"

Yapı marketi sahibi Mehmet Oğuz Tekgül ise 100 ABD doları bozdurarak makbuzunu getiren herkese 100 liralık hediye çeki verecek.

Tekgül, döviz kurunun yükselmesi üzerine iki gün önce Türk lirasına destek olmak için kampanya başlattıklarını ifade etti. Olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Tekgül, şunları söyledi:

"Biz artık ülkemizde ve dışarıda kendi paramızın kullanılmasını istiyoruz. Bu nedenle bir atılım yaptık. Diğer esnaflardan da böyle bir atılım bekliyoruz. Elini taşın altına koyan olarak ilk başta bunu gerçekleştirmek istedik. İnşallah diğer esnaf da benzer şekilde bir kampanya düzenler. Dolar düşene kadar, Türk lirası biraz daha yükselene kadar bu kampanya sürecek."

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