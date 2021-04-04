Malatyalılar Günü'nü kutladılar

Havası, suyu, doğası, kültürü, insanı ve plakası ile dört dörtlük bir şehir olan Malatya’nın artık kendine özgü, marka tescili yapılmış bir günü var. Artık 4’üncü ayın 4’ü Dünya Malatyalılar Günü. Bu günün şehrimize ve insanımıza kazandırılmasında öncülük eden İrfan KÖPÜRÜR ile Malatyalılar Günü’ne dair bir mülakat gerçekleştirdik.

Malatyalılar Günü nasıl marka oldu ?

Malatya Gençlik Derneği / Battalgazi Derneği Kurucu Başkanı Sayın İrfan KÖPÜRÜR yönelttiğimiz bu soru üzerine “30 Ağustos 2015 tarihinde Malatya Gençlik Derneği’ni kurduk. Herkesime hitap eden ve herkes tarafından benimsenen Seyyid Battalgazi’yi kendimize rol model edindik ve ‘Battalgazi Torunları Geliyor’ sloganı ile kutlu bir yürüyüşe koyulduk. Derneği kurduğumuz ilk gün dördüncü ayın dördünün Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanmasıyla alakalı fikrimi beyan ettim ve ekip olarak benimseyerek bu istikamette çalışmalar başlattık. Oluşturduğumuz tertip komitesi günlerce ve gecelerce çalışarak şiir gibi, destan gibi bir program içeriği hazırladı. Hazırlıkların tamamlanması ve sürpriz olması adına deklare etmeden sürdürülen bu çalışmadan bir başka STK temsilcisi haberdar olmuş ve bizden önce bu konuda paylaşımda bulunmuştu. Günlerce ve gecelerce yapılan çalışmaların bu şekilde sabote edilmesi elbette beni ve arkadaşlarımı ziyadesi ile üzmüştü. Ancak Malatya ve Malatyalı’nın onurunu, birlik ve beraberliğine gölge düşürmemek adına ilgili STK yöneticilerine yapılan çalışmanın etik olmadığını ancak projenin hayat bulması adına destek verebileceğimizi ifade ettik. Söz konusu STK tarafından icra edilen programın içeriği ve katılım yetersiz olunca maalesef amaç hasıl olmadı. Battalgazi Torunları olarak şiir gibi, destan gibi bir içerikle hazırladığımız programı belki hayata geçirememiş olabiliriz ancak ikinci planı devreye sokarak Malatyalılar Günü ile alakalı farkındalık oluşturabilir ve marka olması adına süreci başlatabiliriz diye düşündük. O güne kadar biriktirdiğimiz birçok videoyu youtube kanalımızdan, facebook, twitter ve instagram hesaplarımızdan paylaşarak hemşehrilerimizin dikkatini çekmeyi başardık. Yapılan paylaşımlar neticesinde 2016 yılında Twitter’da #MalatyalılarGünü etiketimiz ikinci sıraya çıkmayı başarmıştı. Eş zamanlı başlattığımız marka tescil süreci de bir yandan devam ediyordu. Şiir gibi, destan gibi bir program içeriğimiz hayata geçirilememiş, hali hazırda bekliyordu. Bu içeriği geliştirebilir ve 2017 yılında bir destan yazabilirdik fikriyatı ile kolları sıvadık ve çalışmalarımızı başlattık. Bugünün tüm Malatyalıların ortak paydası olduğunu ve bizimle özdeşleşmemesi adına çalışmaların öncesinde Malatyamızın çok kıymetli iki çatı kurumunun başkanlarını ziyaret ettim ve bu programı birlikte hazırlamak istediğimizi ifade ettim. Maalesef her iki kurumdan da olumsuz yanıt alınca Battalgazi Torunları olarak çok kapsamlı ve yorucu, bir o kadar da tutkulu bir çalışma sürecini başlatmış olduk. Gündüzleri el ilanı ve davetiye dağıtıyor, akşamları ise gün içerisinde oluşturulan videoları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak farkındalık oluşturuyor, ayrıca tüm İstanbul’u pankartlarla donatıyorduk. Gazete ve radyo reklamları, TV programları ile algıyı güçlendiriyor; metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin reklam panolarında yer edinerek daha fazla hemşehrimize ulaşmayı hedefliyorduk. Battalgazi Torunları olarak Ankara’ya Gazi Meclisimizi ziyarete gitmiştik. Sağ olsun o dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hemşehrimiz Sayın Bülent TÜFENKCİ bizi içtenlikle karşılayıp, ağırlamış ve destek olacağı sözü ulusal ve yerel basında geniş yer bulmuştu. Kendilerinin desteği bizi ziyadesi ile memnun ve motive etmişti. Dördüncü ayın dördü hafta içerisine geleceği için bu büyük buluşmayı 2 Nisan 2017 Pazar günü yapmaya karar vermiştik. Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik GÖKSU, yapımı yeni tamamlanan Esenler Stadyumunun açılışını Dünya Malatyalılar Günü ile yapmamız için bize tahsis etmişti. Süreç oldukça başarılı bir seyirde ilerliyor ve büyük gün yaklaşıyordu. Projemiz her geçen gün yaygınlaşıyor, benimseniyor ve algısı güçleniyordu. Yoğun çalışma sürecinde gelen bir telefon bizi ziyadesi ile mutlu etmişti ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali YILDIRIM programımıza katılım sağlayacaktı’. Biz mutluluktan uçarken bir davet telefonu geldi. Söz konusu mekana gittiğimde aylar önce bu programı birlikte yapalım deyip de red cevabı aldığım çatı kuruluşlarımızın başkanları oradaydı. ‘Program artık büyüdü. Başbakan katılım sağlayacak. Artık bu gençliğin değil bizlerin programı’ ifadesi tasvir edilmesi zor duygulara sürükledi beni. Gece gündüz fedakarca yapılan çalışmalar ‘yağmurda asılan pankart ve sonrasında müşahade altına alınan arkadaşlarımızı’ düşününce; programı bizden alma teşebbüsüne asla müsaade edemeyeceğimi, bu konuda etkin ve baskın olma girişimi söz konusu olursa programın iptal edilmesini gerekçeleri ile duyurmak için aynı ölçüde çalışmalar yapacağımı ifade ettim. Uzun tartışmaların ardından Esenler Belediye Başkanı Hemşehrimiz Ömer ÇETİNKAYA’nın unutamadığım ‘arkadaşlar Başbakan programa geliyorsa bu İrfan KÖPÜRÜR ve ekibi sayesindedir, emeklerine saygı duyulmalı’ sözleri duyuldu. Battalgazi Torunları olarak Malatya’nın birlik ve beraberliğinden yana olduğumuzu, hiçbir emek ve gayret bulunmamasına rağmen programa ortak olmalarından onur duyacağımızı ifade ettik. Tabi bizim hararetli geçen toplantı süreci yetkili mercilere ulaşınca Sayın Başbakanımızın ekibi tarafından aynı gün farklı bir programa katılması kararlaştırıldı. Hal böyle olunca maalesef çatı kurumlarımız ve bağlı bazı STK’lar programın olacağı gün farklı programlar düzenleyerek katılımdaki sayının daha üst seviyelere çıkmasına bir şekilde mani oldular. Ancak inanan Malatyalı Gençlerin emeği ve gayreti; Allah’ın desteği ve hemşehrilerimizin teveccühü ile amacına ulaşmış, Malatyalılar Malatyalılar Gününü stadyumu doldurarak birlikte kutlamışlardı” dedi.

Esenler Stadyumunda büyük bir coşkuyla kutlanan Malatyalılar Günü sonrası yaşadığınız haklı gururu ve coşkuyu anlatır mısınız ?

Sorumuz karşısında bir o kadar derin ve düşünceli bir soluk aldıktan sonra KÖPÜRÜR “O gün Esenler Stadyumunda hemşehrilerimiz coşkulu bir Malatya Buluşması yaşarken, Battalgazi Torunları olarak bizler, buruk bir ruh hali ile programı alnımızın akı ile bitirmeye odaklanmıştık. Maalesef önceki yıl yaşananlardan sonra, o yıl yaşatılanlar bizleri ziyadesi ile demorilize etmişti. Program sonrası elbette canı gönülden tebrik ve teşekkür mesajları aldık ama hafızamızda hiç hoş olmayan anılar ön planda kaldı. Genel Sekreterimiz kıymetli kardeşim Serkan GÜLEÇ’in evine birileri girip eşi ve çocuklarını ürküterek uzaklaştılar. Sabah işe gitmek üzere güvenlikli sitemizin otoparkına indiğimde aracımın dört lastiğinin indirilmiş olduğunu gördüm. En acısı babamın arayıp da yerel bir gazetenin şahsımla alakalı ‘Malatyalı Hırsızlık Yapmaz’ ifadesini paylaşması idi” dedi.

“Malatyalı Hırsızlık Yapmaz” ifadesinden kasıt nedir, açıklayabilir misiniz ?

Sorumuza oldukça kendinden emin bir ifade ile yanıt veren KÖPÜRÜR “yerel bir gazetenin yetkilisi gerek gazetede, gerekse sosyal mecralardaki hesaplarında bu başlıkla paylaşımda bulunmuştu. Sözde Malatyalılar Günü kendi projesi imiş ve biz bu projeyi çalmışız. Konuyu hemen mahkemeye taşıdık, mahkeme aynı gün içerisinde kısıtlama getirdi. Söz konusu kişiye geçtiğimiz yıl yaşadıklarımızı, Malatya ve Malatyalılar’ın onuru, birlik ve beraberliği açısından tutumumuzu izah ettim. Üzüldüğümü ve esefle kınadığımı belirttim. Bu konuda çok şey söylemeye hacet olmadığını ifade ile Malatyalılar Günü marka tescil belgesini ibraz ettim. Maalesef o yıldan sonra bir siyasi parti temsilcisi o projenin kendisine ait olduğunu 2000’li yıllarda kendisinin düşündüğünü bir mülakatta beyan etmiş. Yahu biz 90’lı yıllarda Sümer İlköğretim ve akabinde Sümer Lisesi’nde okuduk. Bu fikir o zaman da vardı. Bugüne kadar gelen iddialar bu tarihten sonra. Kaldı ki bu konuyu bu şekilde gündeme taşımak kişisel menfaat sağlama hedefinin bir göstergesidir ve bu markaya, Malatya’ya ve Malatyalılar’a zarar vermektedir. Aklın yolu bir, herkes böyle bir fikre kapılmış olabilir. Ancak bu yaygaranın daha da uzatılmaması, oluşan markanın altın kayısı misali pırıl pırıl parlaması adına şu ifadeyi kullanmak zorundayım ‘İstanbulu da çok kişi fethetmek istedi ama fetih Fatih Sultan Mehmet Han’a nasip oldu. Malatyalılar Günü’nü de çok kişi düşünmüş olabilir ancak hayata geçirilmesi ve markalaştırılması Battalgazi Torunları’na nasip olmuştur’. Bundan sonra bu gündemle ön plana çıkmaya çalışanlar olursa ne ben ne de arkadaşlarımız bu konuda açıklama yapmayacağız. Marka tescil belgesini sunarak resmi bir dille cevaplandırmış olacağız” dedi.

2017’den sonra Büyük Malatya Buluşması olacak mı, ne zaman olacak ?

KÖPÜRÜR “2017’den sonra maalesef ülke gündemimizi meşgul eden birçok hadise yaşandı. Terör olayları ve son olarak da korona. 2017 sonrası büyük buluşmalar gerçekleştiremesek de sosyal medyada yapılan #MalatyalılarGünü paylaşımları bir gelenek halini almıştır. Hatta geçtiğimiz yıl Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan’ın ‘marka tescilini almış olduğunuz bugüne plaka kardeşiniz olarak bizi de dahil eder misiniz’ dediğini hatırlıyorum. Bu yıldan aslında ümitliydik ve kısıtlama olmaması halinde Malatya ve Ağrı Plaka Kardeşliği üzerine ortak bir programla kültürel değerlerimizi sunmayı tahayyül ediyorduk. Maalesef olmadı. Savcı SAYAN Başkanımız ile İçişleri Başkanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun annesinin taziyesinde karşılaştık ve önümüzdeki dönemler için bu istikamette bir çalışma konusunda mutabık kaldık.

Dördüncü Ayın Dördü Dünya Malatyalılar Günü, neler söylemek istersiniz ?

Maalesef korona virüs salgın sürecinde birçok insan ebediyete irtihal etti. Küresel salgının etkilerini millet olarak hâlâ yaşıyor ve hissediyoruz. Cenab-ı Allah’tan bu salgından tüm insanlığı bir an önce kurtarmasını diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin bu süreçten her anlamda daha güçlü çıkmasını temenni ediyorum. Malatyalı hemşehrilerimle sağlıklı günlerde; huzur, mutluluk ve coşkuyla buluşmayı ümit ediyor; Malatyalılar Günü’nü hasretler ve en kalbi duygularla kutluyorum.