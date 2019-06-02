Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon dünya food istanbul
Turizmci rekor bekliyor
Turizmci rekor bekliyor
Savunmadaki ihracat rekorunun kahramanları
Savunmanın kahramanları
Uber kararı taksicileri sevindirdi
Uber, taksicileri sevindirdi
Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?
Motorinde bir indirim daha!
Hububat üreticisi fiyatlardan memnun
Hububat üreticisi memnun

Malezya, Çin'le 'barter' yapacak

Malezya'nın, Çin'e takas ticaretiyle 200 bin ton palm yağı satışı gerçekleştireceği belirtildi. Palm yağı karşılığında Malezya Çin'den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri temin edeceği bildirildi.

Malezya, Çin'le 'barter' yapacak
banner17

Yerel basında yer alan haberlerde, Malezya'nın, Çin'e yaklaşık 145 milyon dolar (850 milyon TL) değerinde 200 bin ton palm yağını, "barter ticareti" olarak bilinen takas yöntemiyle ihraç edeceği ifade edildi.

Malezya'nın ise palm yağı karşılığında Çin'den altyapı hizmetleri ve savunma sanayisi ürünleri temin edeceği bildirildi.

Malezya, Avrupa ülkelerinin palm yağına yönelik yasak kararının ardından elindeki palm yağı stoklarını tüketmeye çalışıyor.

Bu kapsamda, nisan ayında Çin'e gelecek 5 yıl içinde 1,9 milyon ton palm yağı satmak üzere anlaşan Malezya, Türkiye ve Pakistan'a yönelik palm yağı satışlarını da artırmayı planlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MalezyaçinBarter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5