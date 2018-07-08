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“Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi isteriz“

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı isteriz"

“Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi isteriz“

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Malezya ile ticareti geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı istediklerini ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh ve beraberindeki heyet Baran'ı ziyaret etti.

Baran, Türk halkının Malezya'ya pozitif bir bakışı olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için ATO olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Malezya ile sağlık turizmi alanında iş birliği yapılabileceğine işaret eden Baran, "Ülkeler iç pazarda ürün satarak ekonomisini geliştiremez bu nedenle dış ticaretin önemi büyük. Oda olarak şehrimizin ihracat potansiyelini artırmak için üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını destekliyoruz. Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Direktör Jusoh da ülkelerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, Malezya'nın çevre ülkelerle birlikte 600 milyon nüfuslu bir pazara hitap ettiğini kaydetti.

Malezya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Jusoh, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için ATO ile ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Dış Ticaret Geliştirme Kurulu olarak karşılıklı ticareti geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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Rosmizah Mat JusohMalezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu DirektörüATO
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