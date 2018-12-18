Mali aracı kuruluş istatistikleri

ANKARA (AA) - Mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 17 bin 535 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl mali aracı kuruluşlar sektöründe 17 bin 735 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 225, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 247 girişim çalışmalarını sürdürdü.



Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 155 milyar 785 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89'u finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 7,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetleri ve yüzde 3,5'i finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden oluştu.

- Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer toplamda bir önceki yıla göre yüzde 16,4 arttı. Bu oran söz konusu dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 16,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 16,2, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 18,8 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 319 bin 488 olarak gerçekleşti. En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde oldu. Toplam istihdamın yüzde 71,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 21,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

- Personel maliyeti 32 milyar lirayı aştı

Personel maliyeti 32 milyar 601 milyon lira olarak gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,8'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde görüldü.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 86,4'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 13,6'sı ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Ücretli istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 627, erkek personel sayısı ise 157 bin 711 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,5, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,5 oldu.

