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Mali müşavir ve muhasebeciler iş yüklerinin azaltılmasını istiyor

- TÜRMOB Başkanı Masis Yontan: "Beyanname verme süreleri gerçekçi ve uygulanabilir olmalı. Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için meslek mensuplarına mücbir sebep hali tanınmalı" - "Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler"

Mali müşavir ve muhasebeciler iş yüklerinin azaltılmasını istiyor
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ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin gerçekçi ve uygulanabilir olması gerektiğini belirterek, "Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için meslek mensuplarına mücbir sebep hali tanınmalı." dedi.

Yontan, "1-7 Mart Muhasebe Haftası" nedeniyle mali müşavirlerin sorunları ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Meslek mensuplarının sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerinin yerine getirilmesini isteyen Masis Yontan, meslek mensuplarının görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalıştıklarına işaret etti.

- "Hayatını kaybedenden bile beyanname isteniyor"

Yontan, mevzuat değişikliklerinin müzakere edilmeden, toplumun görüşüne açılmadan, gerekli tartışmalara zaman ayrılmadan, sürekli ve hızla getirildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Son 15 gün içinde hayatını kaybeden 6 meslektaşımızı anıyorum. Şu anki mevzuatımız, ne yazık ki hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu istemektedir. Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, kimi zaman da evladını, annesini, babasını kaybederken beyanname yetiştirme derdinde. Kadın meslektaşlarımız yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar."

Söz konusu sorunların diyalogla çözüleceğine inandığını dile getiren Masis Yontan, mesleklerinin son derece geniş olan yetki ve sorumluluklarının daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasını istedi.

Yontan, taleplerinin, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına fayda sağlamak açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, "Beyanname verme süreleri gerçekçi ve uygulanabilir olmalı. Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için meslek mensuplarına mücbir sebep hali tanınmalı." diye konuştu.

Mali tatilin uygulanabilir hale getirilmesi isteklerini de aktaran Masis Yontan, yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan, serbest muhasebeci mali müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumluluklarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısının da arttığının altını çizen Yontan, "Bu veriler, bir data merkezinde toplanmalı ve oradan alınmalı. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Cezalar adil ve uygulanabilir olmalıdır. Dördüncü dönem geçici vergi beyanı yeniden değerlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Yontan'ın basın açıklaması yaptığı sırada TÜRMOB'a bağlı 85 oda başkanı da destek vermek amacıyla sahneye çıktı.

Basın toplantısının ardından "Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesinde ve Kalkınmasında Muhasebe Mesleğinin İşlevi" konulu panel düzenlendi.

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