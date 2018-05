Maliye Bakanı Ağbal, Bayburtlularla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "24 Haziran'dan sonra da bu kadrolar ülkemizi büyütmek, kalkınmamızı daha yukarılara taşımak, refahımızı artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edecek. Bu kadrolar milli ve yerli durulunu asla değiştirmeden, ülkeyi büyütecek ve geliştirecek." dedi.

Ağbal, Bayburt Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden Ağbal, bu süreçte milli ve yerli duruşun her daim olduğu gibi bir kez daha gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bu süreçte başta Bayburt olmak üzere tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayburt her zaman farkını ortaya koydu. Bayburt her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durma, onun ortaya koyduğu milli ve yerli davaya sahip çıkma noktasında hep önlerde kendine yer edindi. Bu süreçte de Bayburt'ta da, İstanbul'da yaşayan Bayburtlu kardeşlerimiz sayesinde İstanbul'da da bir defa daha hep beraber destanı yazacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz."

Naci Ağbal, Bayburt'a yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğine dikkati çekerek, katılımcılardan 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yüksek oyu veren il olması yönünde söz istedi.

Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir defa daha 24 Haziran gece yarısı Bayburt'ta büyük bir zaferi, coşkuyu hep beraber yaşayacağız. O gece aynı zamanda Türkiye'nin geleceği, yarınları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bir zaferini daha hep beraber yazmış olacağız. Milletçe önümüzde büyük bir fırsat var, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için 24 Haziran seçimleri çok önemli bir fırsat. 16 yıldır bu ülkede sağladığımız siyasi iktidarın, güçlü, erdemli siyasetin bizleri getirdiği noktaları hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz.

Bugün Türkiye dünya milletleri içinde 16 yıl öncesi ile karşılaştırılmayacak şekilde ileri bir noktada. Bugün Türkiye izlediği dış politika ile, dış politikadaki duruşu ile bütün mazlum milletlerin önünde yer almış, onları korumuş. Bu yönüyle de Türkiye uluslararası camiada büyük takdir topluyor."

Bakan Ağbal, ekonominin hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkati çekerek, son 16 yıldır Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü, büyümeye de devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin hiçbir zaman görmediği yatırımı da bu dönemde aldığına dikkati çeken Ağbal, "Önümüzdeki dönemde de Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle 24 Haziran'dan sonra da bu kadrolar ülkemizi büyütmek, kalkınmamızı daha yukarılara taşımak, refahımızı artırmak için gece gündüz çalışmaya devam edecek. Bu kadrolar milli ve yerli duruşunu asla değiştirmeden, ülkeyi büyütecek ve geliştirecek." diye konuştu.