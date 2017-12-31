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Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

- Bakan Ağbal, kamu kurum müdürleriyle toplantının ardından Bayburt Belediyesi ve esnafı ziyaret etti

Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta kamu kurum müdürleriyle bir araya gelerek ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlar dolayısıyla dün kente gelen Bakan Ağbal, Öğretmenevi Toplantı Solonu'nda kamu kurum müdürleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Ağbal, toplantıda, kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Bayburt Belediyesine geçen Ağbal'a, Belediye Başkanı Mete Memiş ve ilgili birim amirlerince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantı ve ziyarette Bakan Ağbal'a, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan eşlik etti.

Ağbal, daha sonra Zahit Mahallesi'nde yapımı devam eden Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Camii Kebir ve Mehmet Çelebi mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Ağbal, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ağbal, daha sonra karayoluyla Erzurum'a hareket etti.

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BayburtMaliye Bakanı Naci Ağbal
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