Maliye Bakanı Ağbal:

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bölgeyi karıştırmak, bölgede yeni oyunlar oynamak isteyen birçok şer odağı var. Allah'a şükürler olsun bugün bu şer odaklarının her birisiyle ayrı ayrı mücadele edecek kadar imanımız da var, ekonomik gücümüz de var, bütçemiz de var." dedi.

Ağbal, Bayburt Öğretmenevi'nde, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Allah'tan ülkenin birliğini ve beraberliğini daim etmesini diledi.

Türkiye'nin etrafında birçok şer odağı olduğunu vurgulayan Ağbal, "Bölgeyi karıştırmak, bölgede yeni oyunlar oynamak isteyen birçok şer odağı var. Allah'a şükürler olsun bugün bu şer odaklarının her birisiyle ayrı ayrı mücadele edecek kadar imanımız da var, ekonomik gücümüz de var, bütçemiz de var. Bugün Suriye'de, Irak'ta oynanmak istenen oyunlara karşı, orada terör örgütlerinin meydana getirdiği o teröre karşı kahraman Mehmetçik'imiz gece gündüz büyük bir mücadele veriyor. Allah onlara yardım etsin." diye konuştu.

Ağbal, bu mücadele sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise hayırlı, sağlıklı ömür diledi.

Memlekette herkesin yüreğinde askerlerin olduğunu dile getiren Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Kalbimiz onlar için atıyor, dualarımızı onlar için yapıyoruz. Onları her türlü kazadan, beladan korusun diye Rabbime dua ediyoruz. Onun için Allah'a şükürler olsun, ülke olarak son 15 yılda birçok meseleyi geride bıraktık, ülkemizin birliğini, beraberliğini pekiştirdik, güçlendik, kalkındık ve bu yolda da yürümeye devam ediyoruz. Genciyle yaşlısıyla esnafıyla iş adamıyla öğrencisiyle öğretim elemanıyla ne dersen de 81 milyon vatandaş kenetlendik bir olduk, beraber olduk. Alnımız açık, başımız dik içeride de dışarıda da her yerde yürüyoruz. Memleketimizle iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda da milletçe hep beraber yürüyoruz."

- "Nerede bir imkan varsa sonuna kadar kullanıyoruz"

Bakan Ağbal, AK Parti hükümetlerinin her zaman için esnafı başının üstünde tuttuğunu, esnafın yanında yer aldığını söyledi.

Esnafın sorunlarına sahip çıktıklarına dikkati çeken Ağbal, "Esnaf bu dönemde geçmişe göre daha ilerlemiştir, daha önce 'çözülemez' denilen birçok konular da bu dönemde çözülmüştür. Çözülecek hala konular vardır, bunları da inşallah desteklerinizle çözmeye devam edeceğiz." dedi.

Ağbal, bu dönemde esnafın üzerindeki yükleri azaltmak için olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini dile getirerek, son birkaç yılda olağanüstü düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

Yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Ağbal, şöyle devam etti:

"Bugün, basit usul mükelleflerinde yıllık 8 bin liraya kadar kazançtan vergi almıyoruz. Sosyal güvenlik primlerinde esnafımızın lehine indirimler yaptık. Şimdi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında esnafımız için özellikle küçük esnafımız için 'Bir senden, bir benden' programını çıkarıyoruz. Nerede bir imkan varsa sonuna kadar kullanıyoruz ve sizin lehinize olmak üzere de yükümlülükleri azaltıyoruz. Hiç şundan endişe etmeyin, emin olun biz sizin yanınızdayız, nerede bir imkan varsa sonuna kadar bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Maliye Bakanlığı olarak önümüzdeki günlerde inşallah esnafımızla ilgili yine iyileştirme sayılabilecek önemli düzenlemeleri çalışıyoruz. Sizin gündeminize getireceğiz, yine üzerinizdeki yükleri azaltmaya çalışıyoruz."

Ağbal, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu anımsatarak, esnafın toplumun direği olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.