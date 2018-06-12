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Maliye Bakanı Naci Ağbal: (1)

- "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık" - "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek"

Maliye Bakanı Naci Ağbal: (1)

RİZE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. Şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık." dedi.

Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız." dedi.

Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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- Maliye Bakanı Naci AğbalYeniden Yapılandırma
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