İSTANBUL (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hükümet olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın geleceğine her zaman yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği gençlere ve çocuklara dayanıyor." dedi.

Ağbal, Küçükçekmece Belediyesi Kanarya Bilgi Evi, Aile Sağlık Merkezi ve muhtarlık binasının açılışına katılarak açılış kurdelesini kesti.

Konuşmasına Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başlayan Ağbal, bilgi evlerinin çocuklar için bilginin eğlenilerek öğrenilecek yerler olacağını söyledi.

Aile Sağlık Merkezi ve muhtarlık binasının ilçe için önemine de değinen Ağbal, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın geleceğine her zaman yatırım yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği gençlere ve çocuklara dayanıyor. İnşallah bugün burada açacağımız merkez de bu yolda önemli hizmetler verecek. Belediyelerimiz, mahalli idarelerimiz, hükümetimiz hep beraber el ele vereceğiz, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Ağbal açılış öncesi gittiği camide cuma namazı çıkışı vatandaşlara pilav dağıttı.