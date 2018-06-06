Maliyeden Hazine arazilerini kullananlara müjde

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduklarını bildirdi.

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yıllarca süren mülkiyet sorununu 2012'de çıkardıkları ve kamuoyunda "2B Yasası" olarak bilinen düzenlemeyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Bu kapsamda, 2B kapsamında satışı mümkün 519 bin taşınmazın 10,7 milyar lira bedelle satıldığını ve bunun 7,8 milyar lirasının tahsil edildiğini belirten Ağbal, "728 bin vatandaşımıza tapularını verdik. Böylece 2B arazilerine ilişkin yıllardır çözülemeyen sorunu çözdük ancak bu süreçte bazı vatandaşlarımız süresi içinde başvurusunu yapamadı, bazıları da tanınan sürede ödemesini gerçekleştiremedi. Şimdi bu vatandaşlarımıza yeni bir fırsat sunuyoruz." dedi.

Ağbal, 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara 30 Kasım'a kadar başvuru imkanı getirdiklerini aktararak, "Diğer taraftan, başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için satın alma hakkını kaybedenlere de 30 Kasım'a kadar ödeme hakkı sunduk." diye konuştu.

- Hazineye ait tarım arazileri



Yaptıkları düzenlemeyle belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki Hazineye ait tarım arazilerinin de kullanıcılarına satışını sağladıklarını dile getiren Ağbal, bu kapsamda bugüne kadar 41 bin taşınmazın 666 milyon lira bedelle satışının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ağbal, bu bedelin 267 milyon lirasının tahsil edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 50 bin vatandaşımıza tapularını verdik. Burada da yine hak sahibi olup başvurusunu veya ödemesini zamanında yapamayan vatandaşlarımız oldu. Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik. 2B ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, satış bedelini süresinde ödemeyen yaklaşık 52 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 11 bin kişi olmak üzere yaklaşık 126 bin vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanacak."

- Sultanbeyli'nin 40 yıllık sorunu çözüldü

Bakan Ağbal, yaptıkları diğer bir düzenlemeyle de İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

Bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesine devredilen taşınmazların fiili kullanıcılarına uygun bedelle satılacağını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemeyle Sultanbeyli ilçemizdeki 200 bin vatandaşımızın mülkiyet sorunu çözülmüş olacak. Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen trampalar sonucunda 2,8 milyon metrekarelik alan Hazine adına tescil edildi ve Sultanbeyli Belediyesine devredildi. Bu taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek fiili kullanıcılarına, daha önce bölgede satılan 2B taşınmazlarının satış bedeli dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden yine 2B Kanunu'ndaki satış ve ödeme kolaylıklarıyla Sultanbeyli Belediyesi tarafından satılacak. Yapılacak uygulama sonucunda 20 bin taşınmazın ve bu taşınmazlar üzerindeki yaklaşık 60 bin bağımsız bölümün fiili kullanıcılarına satılmasını öngörüyoruz."

