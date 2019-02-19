"Maliyet artışlarını tohumluk fiyatlarına yansıtmadık"

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, üreticilerin tüm tohumluklara daha uygun fiyatlarla ulaşması için sektör olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Akaryakıt, elektrik, işçilik, döner sermaye ve tescil bedelleri gibi maliyetlere gelen zamları aynı oranda tohumluk fiyatlarına yansıtmadık." ifadesini kullandı.

Akcan, yazılı açıklamasında, TÜRKTOB ve alt birlikleri olarak "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında bitki üretim materyallerinde indirime gittiklerini anımsattı.

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli girdi olan tohumlukların genel üretim maliyetleri içerisindeki payının diğer girdilere göre çok daha düşük olduğuna işaret eden Akcan, "Örneğin, buğday üreten çiftçimiz dekar başına 20 kilogram tohum atıyorsa karşılığında kıraç alanlarda bile ülkemiz ortalamasına göre 250 kilogram ürün alır. Sertifikalı tohum desteğini ve kaliteli ürününün piyasada daha fazla fiyat bulmasını eklediğimizde, tohum fiyatlarındaki düşük oranlı artışın çiftçimizin maliyetlerini çok etkilediği söylenemez. Buğday tohumuna gelen yüzde 15'lik zam, üretim maliyetlerine çok düşük oranlarda yansır. Bu durum hemen hemen tüm ürünler için geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akcan, 2016-2017 yıllarında hububat grubu ürünlerin tohumluklarında sadece yüzde 2 artış olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl bir önceki yıla göre birinci grup ekmeklik buğday tohumunun yüzde 22, ikinci grup ekmeklik buğday tohumunun yüzde 13, makarnalık buğday tohumunun yüzde 16, arpa tohumunun yüzde 13, tritikale ve yulaf tohumluklarının yüzde 12 arttığını aktardı.

Hibrit tane domates tohumu fiyatlarında 2014 yılından bu yana artış olmadığını vurgulayan Akcan, salkım hibrit domates tohumunun bin adetlik paketinde yüzde 7, biber tohumunun bin adetlik paketinde yüzde 18, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, fasulye tohumlarında çeşidine göre değişmekle birlikte yüzde 22 artış olduğunu bildirdi.

Akcan, bu artış oranlarının mazot ve gübre gibi girdilerin artışına oranla çok düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca tohumculuk sektörü olarak döviz kurlarının yükseldiği, maliyetlerimizin arttığı dönemde bile fiyatlarımızı artırmamak için gayret gösterdik, Enflasyonla Mücadelede Topyekun Destek Kampanyası kapsamında indirime de gittik. Üreticilerin tüm tohumluklara daha uygun fiyatlarla ulaşması için tohumculuk sektörü olarak üzerimize düşeni yaptık. Sektör olarak akaryakıt, elektrik, işçilik, döner sermaye ve tescil bedelleri gibi kendi maliyetlerine gelen zamları aynı oranda tohumluk fiyatlarına yansıtmadık."