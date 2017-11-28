Maliyetin altında akaryakıt satışı

ANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektöründe maliyetin altında yapılan satışların sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Sektörün en büyük problemi vergi kaçakçılığıdır, neredeyse yakıt değil fatura satılıyor." ifadesini kullandı.



Okumuş, düzenlediği basın toplantısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kararlı adımları sonucunda sektörde kaçak akaryakıt satışının neredeyse bittiğini söyledi.

Buna karşın, sektörde maliyetin altında satış yapıldığına dikkati çeken Okumuş, "Rafineri çıkış fiyatı 4,40 lira olan motorinin resmi rakamının yaklaşık 70-80 kuruş altına kadar indirim yapıp satanların, adeta 'ben Hazine'yi soyuyor, devletten çalıyorum' diye kendini ihbar ettiğini tekrar söylüyorum. Sektörün en büyük problemi vergi kaçakçılığıdır, nerdeyse yakıt değil fatura satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okumuş, çoğu akaryakıt istasyonunun söz konusu haksız rekabetten dolayı zarar ettiğini belirterek, bundan dolayı günlük 3 bin litre satış yapan bazı bayilerin akaryakıt satışının 300 litreye kadar gerilediğini vurguladı.

Akaryakıttaki tanker sevkiyatının irsaliye ile yapılmasının yasaklanmasını ve elektronik faturaya geçilmesini talep ettiklerini kaydeden Okumuş, EPDK'nın kurul kararı ile belirlenen "yıllık 60 bin ton akaryakıt satma taahhütünü karşılamayan dağıtım şirketinin lisansı iptal edilir" maddesinin uygulanmasını istediklerini söyledi.

Okumuş, Türkiye'de akaryakıt fiyatları ile ilgili son dönemde sektörün zan altında bırakıldığına da işaret ederek, akaryakıt fiyatlarının otomatik fiyatlandırma ve serbest piyasa şartlarıyla oluştuğunu aktardı.

Okumuş, "PÜİS zam yapıyor, bayiler çok para kazanıyor algısı tamamen yanlış. Akaryakıt fiyatlarının artması tüketiciler kadar akaryakıt bayilerini de olumsuz etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarında kasım ayı bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında motorinde yüzde 3, benzinde yüzde 2 zararımız söz konusudur. Fiyat artışı olduğunda, veresiye ve kredi kartı ile yapılan satışlarda da bayilerimiz zarar ediyor. Satılan ürünün geriye dönüşü 90 günde olurken bu süre içindeki zamlar bayilerin cebinden çıkıyor." diye konuştu.