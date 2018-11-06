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Maltepe Üniversitesi-CIAA iş birliği

- Maltepe Üniversitesi ile Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisi, başta havacılık eğitimleri olmak üzere birçok alanı kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzaladı - Anlaşma ile gerek dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencilerine gerekse havacılık sektörünün içinde yer alan havacılık profesyonellerine eğitim verilecek - Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar: - "Ağımızı Cambridge Uluslararası Eğitim Merkezi ile zenginleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz"

Maltepe Üniversitesi-CIAA iş birliği
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İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi ile İngiltere'de Cambridge ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olan Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisi (CIAA), başta havacılık eğitimleri olmak üzere birçok alanı kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye, İngiltere ve dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin ortak olarak programlanmış olan eğitimlerle gerek İngiltere gerekse Maltepe Üniversitesi ve isteğe bağlı olarak dünyanın istenilen herhangi bir noktasında kurumsal eğitimler alabilmelerine imkan sağlanacak.

Eğitim programları kapsamında ülke ve şehir dışından gelecek katılımcılar, Maltepe Üniversitesi'nin otel imkanından da faydalanabiliyor.

Merkezi Cambridge'de bulunan, çok geniş yelpazede havacılık ve diğer eğitim imkanları sunan, yılların know how'ına sahip bir akademi olan CIAA'nın bünyesinde aynı zamanda yine Cambridge'in önde gelen eğitim merkezlerinden Cambridge Uluslararası Eğitim Merkezi de yer alıyor.

Maltepe Üniversitesi ve CIAA ayrıca, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından onaylı "Authorized Training Center (Yetkili Eğitim Merkezi)" yetkisine de sahip.


- "Güzel işler yapacağız"


Anlaşmanın imza töreninde konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, üniversite olarak, iş birliğinin gücüne inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Havacılığın 4 temel alanında, 'uçak teknisyenliği', 'yer işletme memurluğu', 'kabin hizmetleri' ve 'pilot eğitimi' alanında güzel işler yapacağız. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya coğrafyası hedefimizde. Maltepe Üniversitesi altyapısıyla Türkiye'nin insan kaynağı ve Cambridge'in pazarlama potansiyeli ile bütün bunları hayata geçirmek için protokol imzalıyoruz. Ağımızı Cambridge Uluslararası Eğitim Merkezi ile zenginleştirmekten dolayı da gurur duyuyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Cambridge Uluslararası Havacılık Akademisi (CIAA)Maltepe Üniversitesi
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