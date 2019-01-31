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Maltepe Üniversitesi'nden "İstanbul" temalı kısa film yarışması

- "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışması" 10-11 Nisan'da Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

Maltepe Üniversitesi'nden
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İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi, "İstanbul" temalı kısa film yarışması düzenleyecek.

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" 10-11 Nisan'da Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde yapılacak.

İstanbul üzerine yazılmış eserlerin ve kahramanların konuşulacağı festivalde bu yıl ilk defa kısa film yarışması düzenlenecek. Tarihsel ve kültürel zenginlik olarak dünyanın seçkin kentlerinden olan İstanbul'un edebiyat kitapları üzerinden anlatılmasının yanı sıra kısa filmlerle de gözler önüne serilebileceği fikrinden hareketle düzenlenen yarışmada, İstanbul bir "roman kahramanı" olarak ele alınacak.

Yarışmacı, bir romandan esinlenebilecek ya da konuyla ilgili yeni bir "roman kahramanı" tasarlayabilecek. İlk üç filmin ödüllendirileceği yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 17 Mart olarak belirlendi.

"Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 1. Kısa Film Yarışması"na kabul edilen filmler, ana jürinin karşısına festival haftasında çıkacak.


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Film YarışmasıMaltepe Üniversitesi
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